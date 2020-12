Barcelona quiere y no puede contra un disminuido Valencia

Leo Messi alcanzó a Pelé pero este tema fue relegado a un segundo plano ya que su equipo puede estar perdiendo terreno en la carrera por el título. El 2-2 en el Camp Nou dejó al Barça en evidencia, pero también a un Valencia que tuvo misericordia en los tramos iniciales del partido.

Uno puede decir que Barcelona se merece su posición en la tabla lo que ha hecho está temporada los encamina como una de las peores campañas que ha tenido en 17 años. Mostraron un dese de jugar algo mejor pero enfrentaron a un equipo de Valencia que consiguió un punto de oro aún sin mostrar un fútbol eficaz pero jugó como un equipo grande. Si tuviesen ese factor, el premio hubiese sido mayor para el equipo Ché.

En las jugadas a pelota detenida, el equipo culé tuvo momentos de espanto. En el minuto 30, Mouctar Diakhaby anotó al poder entrar solo tras quitarse de encima la marca de Antoine Griezmann.

Mostró cosas, pero no liquidó

Barcelona fue hacia delante y quiso jugar con la intención de golpear fuerte a los de blanco. Pero no había ni dinámica ni profundidad en su ataque y eso lo perjudicó en varias ocasiones.

En el medio, el local tampoco apretó ni cerró la salida valencianista para recuperar ni para presionar cuando tenían posesión. Ni Frenkie de Jong, ni Sergio Busquets ni Miralem Pjanic han sido variantes efectivos en ese sector y le hacen la vida imposible.

Pedri y Ronald Araujo fueron dos que resaltaron en este partido. Uno por su funcionalidad al lado de otros que no fueron tan efectivos como Coutinho, Trincao, Griezmann. Araujo fue acrobático en el gol del empate y muestra ciertos factores de crecimiento especialmente en lo que se refiere a opciones con balón detenido.

Un enfrentamiento de debilidades

Cuando uno analiza el juego y los emparejamientos, había una ofensiva inefectiva y generosa del Valencia enfrentando a una zaga del Barcelona que le falta experiencia y suele ser muy generoso en varios aspectos de juego.

Ahora se complica el futuro inmediato. Con la victoria del Atleti, el Barça quedó a ocho y si se tiene en cuenta el partido en mano que tiene el equipo colchonero, puede abrirse más la brecha.

Messi quiere, pero no puede

El Barcelona juega en base a Messi y el equipo parece como Argentina de hace unos años atrás. Pero Messi se muestra que no puede aunque tiene el deseo. Messi fue el del pase que terminó en el “penal” contra Griezmann. También su gol fue histórico pero a la vez un recuerdo de lo difícil que se ha convertido para él

Lo más preocupante es que Marc-André ter Stegen se ha convertido en el jugador más determinante. Sus atajadas en los últimos partidos lo han convertido en la pieza angular del equipo. Sin él, el Barça no ganaba los últimos dos partidos de liga.

Tampoco ayudó mucho que Ronald Koeman hiciera cambios en las que sacó a jugadores ofensivos para que ingresaran defensivos. Sigue sin entender al equipo y vice versa. Si hay una “esperanza”, el Barcelona tiene una temporada navideña que puede ser generosa contra Valladolid, Eibar y Huesca. Pero conociendo cómo ha jugado, puede ser un martirio, y el partido ante Valencia puede ser uno que pueden lamentar por no poder al jugar con el freno puesto.

