Otro escándalo más acecha al fútbol boliviano ¿qué pasó?

Es muy probable que hay pocas selecciones que han sido impactadas por el tema de la pandemia que la del altiplano. El martes se enfrenta a Argentina en el Hernando Siles y se espera que le ofrezcan más oposición a comparación de lo que pudieron hacer ante Brasil.

Pero si hay algo que ha atormentado al fútbol boliviano ha sido el mal manejo. Ahora se acerca otra tormenta después de que otra controversia en el cual se habla de jugadores que fueron amenazados con la no convocatoria si no firmaban con una agencia que está ligada directamente al seleccionador nacional, César Farías.

“A la dirigencia de Bolivia y cuerpo técnico no le interesa la selección, solo les interesa sus cuestiones personales… Hubo tres jugadores que recibieron llamadas de que, si no firmaban con un representante no iban a ir a la selección, y así fue, no los convocaron”, sostuvo el legendario defensor Milton Melgar, en una note que hizo con el programa “Puro Fútbol” de la 931 Late de Argentina.

[AUDIO] Milton Melgar, ex jugador de la Selección de Bolivia 🇧🇴

Esto ha sido un tema que ha seguido a Farías desde hace mucho tiempo. Al técnico venezolano se le ha acusado de esta práctica desde sus días como seleccionador vinotinto. Esto se ha mencionado, pero no se ha confirmado por los medios.

Aún así Farías se encuentra en una situación complicada después de la denuncia por parte de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (FABOL). En su denuncia enviada a la FIFPro dijo que las amenazas hechas por Farías “eran reales”.

Fabol denunció de manera oficial que el estratega venezolano Farías habría llamado a los jugadores nacionales para informarles que si acaban las medidas asumidas por Fabol para exigir el pago de los salarios y otras exigencias, no serían convocados a la Selección.

FABOL denuncia extorsión del DT de la Selección, César Farías a algunos jugadores. La palabra de David Paniagua, Asesor legal FABOL

Esto ha sido también confirmado por el jugador Samuel Galindo del Always Ready. El fue excluido de la selección de su país por razones extrafutbolísticas.

Además se ha mencionado en esta denuncia que en el que uno de los miembros de 360 Invictus SRL, Fabián Nelson Mendoza, que tiene una relación con Farías.

Esta denuncia fue enviada por Fabol a la Federación Boliviana de Fútbol, en la que también sostienen que se pretendió extorsionar a los jugadores que fueron parte de empresa a renovar su vínculo, caso contrario no serían convocados a la Selección.

Lo mismo ha pasado con jugadores como Moisés Calero que fueron “chantajeados” de acuerdo a la denuncia. Calero se le había mencionado que si no renovaba con 360 Invictus “no iba a ser convocado y fue lo que pasó”.

“Es imposible que Bolivia clasifique a un mundial con este panorama, lo peor es que la gente le sigue creyendo al técnico que vamos a clasificar… La verdad no soy optimista contra Argentina, tampoco lo fui con Brasil, es una gran oportunidad para que Argentina se lleve 3 puntos. Lo único que tenemos es aferrarnos a la altura”.

Esta denuncia ha sido remitida al Tribunal de Disciplina Deportiva de la FBF, de acuerdo al informe del diario Los Tiempos.

También se menciona que no descarta la posibilidad de acudir al Comité de Ética de la FIFA, al igual que la justicia boliviana.

“La altura no deja de ser el mejor aliado que tenemos, pero pocas veces lo hemos aprovechado, la selección está muy débil. Hubo equipos que vinieron a la altura y ganaron porque son superiores, acá nos e preparan a los equipos como se debería hacer. El fútbol boliviano está muy mal porque venimos arrastrando años de dirigencia que no le gusta ni le interesa el fútbol, estamos luchado con mucha gente por un cambio”, finalizó.

Hasta ahora, el federación de ese país no he hecho comentarios al respecto de lo que ha sido esta noticia ni lo que dijo Melgar en su entrevista.