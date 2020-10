Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022: Brasil vs. Bolivia ¿Cómo ver el live stream?

Comenzó oficialmente la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Catar 2022. Ahora le toca a Brasil que se encuentra como la mejor perfilada para llegar al mundial.

Para el equipo pentacampeón del mundo, todo va por buen camino ya que es el vigente campeón de América tras conquistar la Copa América en el 2019 y tiene que esperar un año más para poder defender su corona. El Scratch Du Ouro viaja a la ciudad de São Paulo desde su complejo de Granja Comary en Teresópolis.

Brasil lleva 17 partidos sin perder en eliminatorias mundialistas, la última derrota que sufrió fue contra Chile en la primera ronda de el proceso rumbo a Rusia. Desde ese partido, el equipo de Tite ha ganado 12 partidos y empatado e cinco ocasiones.

🔝🌎 ¡Las más emotivas, las más difíciles del mundo!

Arrancan oficialmente las #EliminatoriasSudamericanas. 🇵🇾 vs. 🇵🇪 | 🇺🇾 vs. 🇨🇱 | 🇦🇷 vs. 🇪🇨 | 🇨🇴 vs. 🇻🇪 | 🇧🇷 vs. 🇧🇴 pic.twitter.com/V9Fkhypb98 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 8, 2020

Neymar la gran duda para Brasil

Segundo dia de TREINO da SELEÇÃO BRASILEIRA na GRANJA COMARY – COMPLETO – 06/10/2020Todos os jogadores já se apresentaram e a Seleção Brasileira realizou mais um dia de trabalho nesta terça-feira. Dos convocados, apenas Richarlison não foi a campo. 2020-10-06T20:09:52Z

El estelar jugador del PSG no ha podido entrenar y todo indica que no jugará ante el equipo del altiplano. En la conferencia posentrenamiento del miércoles, el técnico brasileño Tite, afirmó que Neymar estaba contento y enfocado. Pero el exBarcelona no parece estar listo para jugar y el enfoque sería que esté listo para el partido ante Ecuador la próxima semana.

Para reemplazar a Neymar, esta el estelar jugador de Flamengo Éverton Ribeiro. En las últimas dos practicas, Tite ha usado al exCruzeiro por izquierda como opción.

Weverton estará en el arco reemplazando a Alisson y Gabriel Jesus está afuera por lesión.

Chegou o dia! Hoje tem estreia da #SeleçãoBrasileira nas Eliminatórias. Anota na agenda: 🇧🇷 x 🇧🇴

🗓 – 09/10

🕘 – 21h30

📍 – Neo Química Arena#BRAxBOL #Eliminatórias Foto: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/thwp628x1Z — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 9, 2020

Posible alineación de la Selección Brasil: Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz, Philippe Coutinho; Everton, Roberto Firmino, Everton Ribeiro.

Un Verde totalment improvisado

El entrenador de la selección del altiplano, César Farías tuvo complicaciones para preparar este partido ya que algunos de los equipos de la liga doméstica decidieron no liberar a sus jugadores.

Sin embargo, el controversial técnico venezolano busca dar lucha en São Paulo y llevarse puntos de vuelta a Bolivia. Farías decidió tener su alineación titular “bajo cuatro candados” para no regalar ningún tipo de secreto en su variación táctica.

Sin varios jugadores experimentados, se haría muy difícil enfrentar a un equipo de la talla de Brasil. Por eso lo medios bolivianos no se ven muy positivos al respecto.

Bolivia tiene una marca paupérrima fuera de Bolivia al ganar en solamente dos ocasiones en partidos oficiales fuera de La Paz. Su último victoria fuera de casa fue el 13 de octubre del 2018 cuando derrotó a Birmania por 3-0. Previo a eso, su última victoria fue en 1999 ante Guatemala.

🏆A 4 días de nuestro debut⚽️#YoEstoyConLaVerde ❤️💛💚 ✅🇧🇴Utiliza el marco oficial de #LaVerde en tu foto de perfil🔽https://t.co/Ztj3WR3QDt 💪Es hora de demostrar tu apoyo a nuestra selección🤜🤛 pic.twitter.com/bpaXBMrZOp — Federación Boliviana de Fútbol (@FBF_BO) October 5, 2020

Posible Alineación de la Selección de Bolivia: Carlos Lampe, Jesús Sagredo, José María Carrasco, Gabriel Valverde, José Sagredo; Carlos Áñez, Raúl Castro, Diego Wayar, Júnior Sánchez, Jahsmani Campos, Carlos Saucedo

Hora para ver el partido

El encuentro finalmente comenzará oficialmente a las 21:30 hora local y 20:30 hora de Bolivia.

Para Estados Unidos, podrán ver el partido a partir de las 17:30 hora del pacífico y 20:30 hora del este. Además, puede ver el partido en el siguiente horario:

• Miami: 20:30 horas

• Chicago: 19:30 horas

• Denver: 18:30 horas

• Phoenix: 17:30 horas

• Los Ángeles: 17:30 horas

• Honolulu: 14:30 horas

Para Brasil, e puede ver a través de Globo y SporTV. En Bolivia, el partido se puede ver por Tigo Sports y COTAS TV Bolivia.

En Estados Unidos los derechos de transmisión de las eliminatorias lo tienen DirecTV y DISH Network en la modalidad pago por evento.

De igual manera en Estados Unidos el partido de será transmitido en vivo FITE TV y Fanatiz USA. Este servicio tiene un costo de $9.99 dólares mensuales o $99.99 dólares al año. Pero también tienen la posibilidad de hacer una prueba gratis durante 30 días.

Sigue a AhoraMismo en Instagram