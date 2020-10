Neymar la gran duda para Brasil después de entrenamiento ¿qué pasó?

La selección brasileña quiere tomar el primer paso hacia otro mundial, pero ya tienen algunas preocupaciones. El miércoles, el equipo médico de Brasil tuvo que atender a Neymar después de sentir un dolor en su área lumbar.

Esto fue confirmado por el doctor Rodrigo Lasmar después de que el jugador dejó el entrenamiento. Como parte de su tratamiento, el jugador ya fue medicado y comenzó un regimen de terapia física con el propósito de poder estar listo para el partido inaugural contra Bolivia.

Las próximas 24 horas serán cruciales en Granja Comary ya que si la situación del jugador del PSG no mejora, es muy probable que se pierda el partido del viernes además de su visita a Lima para enfrentar a Perú.

Entrenamiento de Brasil

Los medios no tuvieron acceso al entrenamiento por razones sanitarias, pero en la transmisión del entrenamiento se veía a Neymar quejándose de dolor en los primeros ejercicios de esa jornada.

La opción principal para Tite

En el evento de que Neymar no juegue, el técnico Tite ya comenzó a ver opciones para reemplazarlo por la punto izquierda. El que parece que tiene mayores opciones de ser la alternativa sería el jugador Éverton Ribeiro de Flamengo. El equipo se alineó de este manera: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi; Casemiro y Douglas Luiz; Éverton, Philippe Coutinho y Everton Ribeiro; Roberto Firmino

El jugador del vigente campeón de Brasil y América normalmente juega por derecha con su equipo, pero sabe manejarse por las dos bandas. En el entrenamiento, el exjugador de Cruzeiro jugó por esa punta ante la ausencia del exBarcelona.

¿Cambios en el medios?

Otro que probablemente tendrá algo diferente a si lado es Casemiro y se baraja la posibilidad de tener a Douglas Luiz o a Bruno Guimarães como opciones como volantes de contención. Douglas Luiz fue usado al miércoles a comparación del martes cuando el jugador de Lyon estuvo en ese puesto. Así que se tendrá que ver exactamente qué decisión tomará Tite con la mira también puesta en su segundo enfrentamiento.

Brasil juega contra Bolivia en el Neo Quimica Arena, el estadio de Corinthians y tendrá dos bajas importantes con Alisson y Gabriel Jesus además de la posibilidad de no tener a Neymar en la cancha.

La selección pentacampeona del mundo llega a este eliminatoria con una racha de 17 partidos consecutivos sin perder. Mientras que Bolivia es el único equipo que entra a esta eliminatoria con casi cero esperanza de llegar al mundial de Catar. Parte de la razón es que este equipo solamente ha ganado un partido de visitante en 19 años cuando derrotó a Birmania en un partido amistoso.