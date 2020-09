La dura sanción que podría caerle a Neymar Jr.

Luego del derbi francés entre el París Saint-Germain y el Olympique de Marsella del pasado domingo 13 de septiembre en donde se vivió una polémica entre el jugador brasileño, Neymar Jr y el español Álvaro González, cuando Neymar vio la roja directa luego de una fuerte discusión con su colega en el terreno de juego, en donde el jugador del PSG no solo atizó en contra de su rival en la cancha, afirmando que había sido víctima de insultos racistas de su parte, sino, que la pelea siguió por medio de redes sociales, donde el brasileño no se guardó nada y afirmó que le hubiera gustado “pegarle en la cara”

De acuerdo a las acusaciones de Neymar, Álvaro González lo habría llamado “mono hijo de p***”. Es por ello, que según el diario L’Equipe, ambos jugadores podrían ser sancionados con al menos ocho partidos o más, tal y como lo afirma el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP). De ratificarse esta sanción, ninguno de los dos jugadores volvería a jugar un partido de Ligue 1 hasta el próximo año (2021). Además, el mismo medio afirma que ya hay un expediente abierto y que la LFP se encuentra analizando los vídeos de la disputa entre ambos deportistas y que tanto el PSG como el Marsella, están colaborando con todos los ángulos de las cámaras de televisión, para esclarecer los hechos. Aún la LFP no ha decidido en qué fecha dará a conocer su decisión final, pero se estima que pueda ser en una o dos semanas.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ?

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020