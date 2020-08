Mazinho: “Hice lo que pude para que Thiago jugara para Brasil”

Mientras que en Brasil miran de cerca a los próximos partidos de España, Thiago Alcántara ya se comienza a ver como pieza fundamental de La Furia en esta Nations League. El ex Barcelona pasa por uno de sus mejores momentos y fue fundamental en el nuevo triplete del Bayern Múnich esta pasada temporada.

Para el jugador que está cerca de llegar al Liverpool, es muy probable que se mantenga con La Roja ya que lo han convocado desde que tuvo lo 17 años de edad. Pero al no haber jugado en partidos oficiales hasta ahora, si quisiera, pudiese defender los colores del pentacampeón del mundo.

Es muy probable que Thiago llegue a oficializar su estadía con los tres veces campeones europeos si es que Luis Enrique lo coloque en los próximos dos partidos que se disputarán en el mes de septiembre.

Eso no se ve como una probabilidad y el padre del jugador, Mazinho, confesó en una entrevista con Globoesporte que la Federación Brasileña nunca le consultó al Barcelona sobre su hijo mayor. Al final, esa fue una de las razones por la que ha decidido estar con España.

Palabras de Mazinho

“Hasta ahora, no. Nunca tuvo un contacto, sí conozco de un sondaje que hicieron,” dijo.

“Después de que Mano Menezes asumió la selección, vinieron a entrenar a Barcelona y conversamos, pero no dijo nada de una convocatoria,” añadió.

Thiago también podía haber jugador para Italia, ya que nació en Bari mientras que su padre jugaba para el Lecce, pero nunca lo consideró. ya cree que está totalmente comprometido con España.

La importancia de Thiago

“Hice lo que más pude para que él juegue para Brasil. Es lógico que estoy dividido. Estuve toda mi carrera con la Selección Brasileña. Fui campeón del mundo, hice un maldito esfuerzo para que él tuviese la oportunidad. No pasó, pero estoy feliz por el muchacho. El objetivo era ese (jugar para España). Fue un premio,” finalizó.

Thiago, no ¿Rafinha, probablemente?

Aunque Thiago no tenga en sus planes a Brasil, el que sí está enfocado en llegar a disputar las eliminatorias sudamericanas es Rafinha. El jugador que ha estado en condición de préstamo con el Celta de Vigo ya ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Rio de Janeiro y ha sido convocado en un par de ocasiones a la selección mayor.

Tendrá que esperar hasta el mes que viene si estará en los planes de Tite para los partidos contra Bolivia y Perú en el mes de octubre.