Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina vs Ecuador ¿Cómo ver el live stream?

Este jueves 8 de octubre comienzan oficialmente la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. Uno de los partidos con más expectativa será el duelo entre la Selección Argentina en cabeza del técnico Lionel Scaloni y bajo el mando de su capitán Lionel Messi, reciben en el Estadio de La Bombonera a la Selección de Ecuador, un conjunto que suele dar bastantes sorpresas.

🔝🌎 ¡Las más emotivas, las más difíciles del mundo!

Arrancan oficialmente las #EliminatoriasSudamericanas. 🇵🇾 vs. 🇵🇪 | 🇺🇾 vs. 🇨🇱 | 🇦🇷 vs. 🇪🇨 | 🇨🇴 vs. 🇻🇪 | 🇧🇷 vs. 🇧🇴 pic.twitter.com/V9Fkhypb98 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 8, 2020

Messi se pondrá nuevamente la Albiceleste

Luego de la telenovela que se vivió en los meses pasados entre e FC Barcelona y Lionel Messi, donde finalmente el argentino decidió continuar en el conjunto Culé, Leo llega vuelve a la Selección Argentina renovado y con la ilusión de comenzar estas eliminatorias con el pie derecho. Los argentinos sueñan con clasificar a su quinto mundial de fútbol y poder levantar finalmente la Copa del Mundo, la cual se les escapó en la final de 2014 ante Alemania.

En conferencia de prensa previa, el DT Scaloni afirmó que Lionel estaba contento y enfocado. “Hablé con Messi cuando se resolvió todo lo referido a su situación con el Barcelona y lo escuché sereno y tranquilo. Ahora cuando vino hemos tenido una charla bastante extensa en el predio del AFA. Leo está contento de estar en la selección y está bien en su club ahora”, dijo. Y es que, Messi lo tiene claro, quiere desbloquear el único título que le hace falta en su gran palmarés. Ganar un mundial.

Las únicas bajas que tendrá la albiceleste es la lesión del centrocampista del Tottenham Giovani Lo Celso y el arquero Juan Musso. A ellos se sumó Cristian Pavón de Los Angeles Galaxy quien se quedó por fuera ya que la Major League Soccer decidió no cederlo para disputar las Eliminatorias.

Posible alineación de la Selección Argentina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lucas Ocampo; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Marcos Acuña o Paulo Dybala.

La ‘Tri’ es una caja de sorpresas

Por su parte la visita llega con el debut del técnico argentino, Gustavo Alfaro, quien nunca había dirigido una selección y justamente le tocará enfrentarse al país que lo vio nacer.

El ex técnico de Boca Juniors afirmó que, aunque tuvieron muy poco tiempo para entrenarse les pidió a sus jugadores asociarse de la mejor manera, controlar el balón y al rival y tratar de causarle daño a Argentina de la mitad de la cancha hacia delante. Asegurando que la Selección de Ecuador tienen gran capacidad física, fuerza, velocidad y agresividad.

Entre los convocados Ecuador no podrá contar con Christian ‘El Zar’ Noboa quien no se pudo trasladar desde la ciudad de Sochi en Rusia, debido a problemas de logística en su itinerario de vuelo. Aunque no estará en el partido ante Argentina, se espera que si lo esté para jugar en Quito contra Uruguay.

LA ILUSIÓN VUELVE | Hoy arrancamos la #ClasificatoriaQatar2022 y 17 millones de ecuatorianos estaremos pendientes del debut de nuestra tricolor del alma 🇪🇨. Ya falta poco 🕙⚽️😉#SiempreConLaTRI! 🟡🔵🔴 pic.twitter.com/gmsb6qJWvx — La Tri (@LaTri) October 8, 2020

Posible Alineación de la Selección de Ecuador: Alexander Domínguez, Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Robert Arboleda, Angelo Preciado, Jhegson Méndez, Alan Franco, Junior Sornoza, Carlos Gruezo, Enner Valencia y Michael Estrada.

Hora para ver el partido

El encuentro finalmente comenzará oficialmente a las 21:30 hora de Argentina y 19:30 hora de Ecuador.

Para Estados Unidos, podrán ver el partido a partir de las 17:30 hora del pacífico y 20:30 hora del este. Además, puede ver el partido en el siguiente horario:

• Washington D.C.: 20:30 horas

• Chicago: 19:30 horas

• Denver: 18:30 horas

• Phoenix: 17:30 horas

• Los Ángeles: 17:30 horas

• Anchorage: 16:30 horas

• Honolulu: 14:30 horas

Para Argentina podrán seguir el encuentro a partir de las 21:30 con la cobertura TyC Sports y TV Pública. Lo que respecta a Ecuador todavía no se ha confirmado cuál será el canal que transmitirá el partido, se prevé que sea por el canal del fútbol.

En Estados Unidos los derechos de transmisión de las eliminatorias lo tienen DirecTV y DISH Network en la modalidad pay-per-view.

De igual manera en Estados Unidos el partido de será transmitido en vivo FITE TV y Fanatiz USA.

Fanatiz USA

Este servicio tiene un costo de $9.99 dólares mensuales o $99.99 dólares al año. Pero también tienen la posibilidad de hacer una prueba gratis durante 30 días.

FITE TV