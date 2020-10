Oscar Ruggeri tiene coronavirus: ¿cómo se contagió el campeón del mundo con Argentina?

El exdefensor del seleccionado argentino Oscar Ruggeri dio positivo por coronavirus. La noticia sacudió a la prensa deportiva de aquel país. La confirmación llegó de la mano de Alejandro Fantino, conductor del programa ESPN FC, del cual Ruggeri es uno de los panelistas.

“Lo vamos a contar porque me parece que está bueno que se sepa y además para aventar cualquier tipo de comentario. Nuestro compañero y amigo, casi te diría familia, Oscar Ruggeri hace un ratito dio positivo de Covid. Está bien, absolutamente normal, con apenitas un poquito de tos y sin fiebre. Le mandamos un gran abrazo a Oscarcito, un tipo súper educado y súper responsable, que no había estado con nadie”, intentó Fantino llevar tranquilidad a la audiencia del programa. Su lugar estuvo ocupado por el empresario y exagente de Diego Armando Maradona Guillermo Coppola.

El lunes al mediodía, en 90 Minutos, otro de los programas de ESPN en los que Ruggeri es panelista, el exfutbolista había relatado su temor ante un posible positivo por coronavirus. Según su palabra, el sábado anterior había ido a tomar un café con un amigo. El domingo, ese amigo lo llamó por teléfono para alertarlo de que había dado positivo por Covid-19. Desde entonces, Ruggeri se aisló en su domicilio a la espera de que le hicieran el hisopado.

“En el Hospital Austral me hisoparon. Si a la noche no me ven con Fantino es porque soy positivo, me dan el resultado a las 6 ó 7 de la tarde”, había adelantado Ruggeri en 90 Minutos.

#90MinutosESPN | ¡CUIDATE, CABEZÓN! Ruggeri tuvo contacto estrecho con un positivo de COVID y tiene que hacer el programa desde su casa. ¡Se moría de ganas de participar en la editorial del @pollovignolo! pic.twitter.com/0Dhu0u958z — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 5, 2020

Ruggeri, campeón del mundo con la Argentina en el Mundial México 1986, tiene 58 años y no presenta ningún antecedente médico considerable. De acuerdo a la palabra de Fantino, el extécnico presentó síntomas leves. Apenas un poco de tos. Se encuentra cumpliendo la cuarentena en su domicilio de Pilar, en la zona norte de Buenos Aires.

La cuarentena especial de Oscar Ruggeri

Oscar Ruggeri fue tendencia en las redes sociales durante la pandemia del coronavirus. Precisamente por sus comentarios dirigidos al gobierno de la Argentina en torno al tratamiento de la situación sanitaria.

Fue noticia por iniciar la cuarentena una semana antes de que el presidente, Alberto Fernández, decretara el confinamiento obligatorio en todo el país. Estuvo seis meses sin salir de su domicilio.

En marzo, Ruggeri había grabado un emotivo video dedicado a los habitantes de su país. En el mismo les pedía que hicieran caso a los decretos del gobierno y trataran de salir lo menos posible de sus domicilios.

Si te lo dice el Cabezón, ¿no le vas a hacer caso? Ruggeri se sumó a los mensajes de los campeones del mundo y te deja estas palabras para tomar conciencia en plena cuarentena por el #coronavirus. pic.twitter.com/8saarh9nTg — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2020

Argentina se acerca a España en el número de contagiados

Argentina es uno de los países de Sudamérica con mayor número de contagios de Covid-19. De acuerdo al último reporte, el país se acerca a España en la cantidad de enfermos.

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, ya son 790.818 casos positivos y 20.795 muertes. Cabe destacar que el número de contagios suma el total del transcurso de la pandemia. De esa cifra hay 626.114 casos de pacientes recuperados.

