Eje Ajagba protagoniza salvaje nocaút contra Brian Howard: [Video]

El invicto contendiente de boxeo de peso pesado Eje Ajagba se anotó una devastadora victoria por nocaut sobre Brian Howard el sábado, en una pelea que tuvo lugar en Osage Casino, en Tulsa, Oklahoma.

Ajagba, de 26 años, es uno de los toleteros de peso pesado más intimidantes que operan en el deporte hoy en día, y el prodigio del boxeo, nacido en Nigeria, quien vive y entrena en Texas, continuó con sus formas amenazadoras aplastando a su oponente de 40 años de un solo golpe.

Puedes ver el salvaje nocaút del Ajagba a continuación.

Aquí hay otro ángulo del increíble golpe de gracia.

𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: You will feel this through your screen@AjagbaEfe | #SmithVlasov | ESPN pic.twitter.com/q04EwihmSu — Top Rank Boxing (@trboxing) April 11, 2021

Ajagba salió del ring con su récord invicto intacto. Ahora tiene marca de 15-0 con 12 nocaút. Howard cayó a 15-5, pero al menos parecía estar bien después de recibir un puñetazo con tanta fuerza.

El breve clip que circula en las redes sociales no lo muestra, pero Howard logró ponerse de pie de alguna manera después de quedar inconsciente.

El nocaút de un solo golpe de Ajagba se volvió viral rápidamente en las redes sociales, por lo que hubo muchas reacciones al golpe masivo por parte de todo el mundo de los deportes de combate.

Heavy recopiló los mejores para que los disfrute a continuación.

“Eso fue aterrador” y más reacciones

Efe Ajagba just knocked out Brian Howard cold. #boxing #SmithJrVlasov — Ryan O'Hara (@OHaraSports) April 11, 2021

La mayor parte del mundo del boxeo vio el nocaut casi tan pronto como sucedió.

Ryan O’Hara de The Ring publicó: “Ajagba acaba de dejar inconsciente a Brian Howard”.

La presentadora de Ring TV Cynthia Conte respondió: “Fue noqueado en una dimensión completamente diferente. Eso fue espantoso”

El operador de CompubBox, Aris Pina, publicó el meme perfecto al respecto. Publicó: “¡Ese nocaút de Ajagba!” junto con una imagen de cómo casi todos se habrían sentido acerca de lo que acaban de presenciar.

That KO from Ajagba! pic.twitter.com/h9weUP4bPc — Aris Pina (@PunchZoneAris) April 11, 2021

“Buen nocaút” y otras reacciones

Parte del mundo del box tuvo que procesar sus pensamientos y sentimientos en tiempo real y en múltiples publicaciones.

Kevin Iole de Yahoo estaba entre estos tipos. El famoso periodista publicó sus pensamientos y sentimientos sobre el “KO” de la estrella invicta de peso pesado y hacia dónde podría ir a partir de aquí. En resumen, Iole ha quedado impresionado con el poder de Ajagba, pero el escriba del boxeo también quiere ver más desarrollo del fenómeno emergente mientras se dirige hacia la contienda por el título.

Iole publicó: “Buen nocaút de Ajagba, pero recuerden, este es un expeso crucero de 40 años al que noqueó”.

También publicó: “Me gustó mucho ver a Efe salir de los Juegos Olímpicos y todavía me gusta hasta cierto punto. Ha sido una decepción hasta este punto, pero con ese poder, nunca puedes descartarlo”.

Nice KO from Ajagba, but remember, this is a 40-year-old former cruiserweight he knocked out. — Kevin Iole (@KevinI) April 11, 2021

Aún así, la mayoría de los fanáticos y los medios quedaron impresionados con la actuación de Ajagba.

La famosa actriz y superfan del boxeo Rosie Pérez estaba viendo las peleas. Ella dijo: “¡Oh, vaya! ¡¡¡Me caí !!! ¡¡¡¡Guau!!!! ¡Está fuera!”.

Luego, publicó: “Me alegro de que Howard esté bien. ¡Fue un golpe devastador! ¡Felicidades Ajagba! Guau”.

Un poco más tarde, la actriz comentó lo aterrador que sonó el golpe. Pérez publicó: “¡Dios mío! ¿Escucharon el sonido de ese crack en la repetición? ¡Hombre! ¡Eso fue una locura!”.

Ajagba todavía está subiendo de rango, pero con un alcance de 85 pulgadas y algunos de los golpes más poderosos en el deporte actual, parece estar en camino de hacerse un nombre en el deporte.

Después de su salvaje nocaút sobre Howard durante el fin de semana, se podría argumentar que ya lo hizo.

