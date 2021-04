Khetag Pliev: Peleador de la MMA pierde uno de sus dedos en pelea -[Video]

Un peleador de MMA perdió su dedo durante el primer asalto de su último combate, pero de todos modos pasó a pelear otro asalto, hasta que el árbitro detuvo la acción después del segundo asalto.

La estrella rusa de MMA Khetag Pliev perdió su pelea ante Devin Goodale en el Cage Fury Fighting Championships 94 el jueves por la noche en Filadelfia. La pelea se detuvo debido a que el peleador de 37 años perdió el dedo en medio de la pelea.

Puedes ver un videoclip corto que muestra al luchador sin su dedo debajo.

Un usuario publicó: “Sé que es April Fools (día de los inocentes), pero esto realmente pasó, Khetag Pliev perdió su dedo en algún momento durante el primer round y este tipo TODAVÍA salió y peleó en otro round. Aparentemente, el dedo todavía ‘está’ en el Philadelphia Arena”.

I know its April Fools but this actually happened, Khetag Pliev deadass lost his finger sometime during the 1st round and this dude STILL went out & fought another round!! apparently the finger is still “missing” in the Philadelphia Arena 😳😳 #CFFC94 pic.twitter.com/IAXOpuze6r

Aquí tienes una versión más larga del video.

En el video, se aprecia al árbitro buscando frenéticamente en el guante del luchador el dedo que falta, pero no lo encuentra. Eso más tarde condujo a quizás el anuncio más salvaje hecho dentro de una arena para una pelea de MMA en la historia.

Según Aaron Bronstetor, “acaban de hacer un anuncio de megafonía en el #CFFC94 de que están tratando de localizar el dedo perdido de un luchador. Evidentemente se le cayó en el guante durante la pelea y está en algún lugar del sitio.

El comentarista Phil Brooks, también conocido como CM Punk, dijo durante la transmisión: “… No fue una fractura compuesta, una rotura, no fue una dislocación, una ruptura, una laceración. Su dedo acababa de desaparecerse. Lo perdió”.

Fight is stopped due to finger being chopped off a hand. Not a joke. FINGER RIPPED OFF A HAND #cffc94 pic.twitter.com/U5hITnz0Kl

No es un chiste. El luchador perdió su dedo y perdió la pelea.

¿Quizás la peor parte? Es que todavía no puede encontrar su dedo.

De hecho, parece que nadie ha podido encontrarlo.

They just made a PA announcement at #CFFC94 that they are trying to locate a fighter's missing finger.

It evidently fell off into his glove during the bout and is missing somewhere in the venue.

— Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) April 2, 2021