Conor McGregor confirma próxima pelea: ¿Quién será su rival?

La superestrella de UFC Conor McGregor confirmó este fin de semana su próxima pelea, y se trata de una revancha enorme. El irlandés de 33 años está reservado para una tercera pelea contra Dustin “The Diamond” Poirier.

Según McGregor, UFC 264: Poirier vs. McGregor 3, está en camino para el 10 de julio, y McGregor espera hacer los ajustes importantes en la pelea esta vez para “destruir absolutamente” a Poirier.

McGregor confirmó la noticia, a través de las redes sociales. Publicó: “¡La pelea está reservada!”.

Agregó: “El 10 de julio verás de qué se trata Mac. ¡Ajusta y destruye absolutamente! #BilliStrut”.

The fight is booked!

July 10th you’re gonna see what the Mac is about.

Adjust and absolutely fucking destroy! #BilliStrut pic.twitter.com/bdFlGyN3i1 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 3, 2021

El día anterior, Ariel Helwani de ESPN informó a través de las redes sociales que Poirier acababa de firmar su acuerdo y que la firma de McGregor probablemente estaba en camino.

Helwani publicó: “Dustin Poirier firmó oficialmente su contrato para pelear contra Conor McGregor el 10 de julio, dicen las fuentes. McGregor, como sabemos, ya estaba dentro”.

El periodista siguió esa publicación con una historia para ESPN, y fue confirmada por separado por varios medios de comunicación después.

Dustin Poirier has officially signed his contract to fight Conor McGregor on July 10, sources say. McGregor, as we know, was already in. — Ariel Helwani (@arielhelwani) April 2, 2021

Poirier responde a la confirmación de McGregor: “¡Vamos!”

McGregor derrotó a Poirier por nocaut en el primer asalto en 2014, en un combate de peso pluma, pero Poirier derrotó a McGregor por nocaut en el segundo asalto en un combate de peso ligero en UFC 257 en enero de 2021.

Ahora las dos estrellas se dirigen a la final de la trilogía con su rivalidad masiva en la línea, así como la presunta primera oportunidad con el recién coronado campeón de peso ligero que se determinará en UFC 262, cuando Charles Oliveira y Michael Chandler se enfrenten el 14 de mayo.

UFC 262: Oliveira vs.Chandler coronará al nuevo campeón en 155 ahora que el as de la división, Khabib Nurmagomedov, está retirado, pero algunas personas ya consideran a Poirier como el rey sin corona de la división de peso ligero.

Poirier también publicó sobre su tercera pelea contra McGregor. El estadounidense de 32 años tuiteó: “¡Vamos!”.

Más tarde, Poirier publicó más de sus pensamientos. Escribió: “10 de julio, 25 minutos encerrados …”.

July 10th, 25 minutes locked in 🎯 — The Diamond (@DustinPoirier) April 3, 2021

Ambas publicaciones fueron mucho menos hostiles que la serie de tweets de Poirier el día anterior, y algunas de esas publicaciones aún no se han explicado, pero parece que el popular contendiente de peso ligero está entusiasmado por su tercera pelea contra McGregor.

“Diamond” ocupa el puesto número 1 en la división de las 155 libras de la UFC, y seguramente merece la próxima oportunidad en el oro de UFC, pero Poirier puede terminar su trilogía con McGregor primero, antes de pasar a esos otros asuntos.

UFC 264: Poirier contra McGregor 3

UFC 264: Poirier vs.McGregor 3 está programado para el 10 de julio.

El presidente de UFC, Dana White, reveló previamente según MMA Junkie que la pelea probablemente se llevaría a cabo en Las Vegas, Nevada, pero ninguno de esos detalles aún no ha sido revelado formalmente por la compañía.

Cualquiera que sea el sitio, seguramente será uno de los boletos más populares y uno de los eventos de pago por evento de UFC más vendidos del año.

