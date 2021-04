Ngannou dispuesto a enfrentar a Jon Jones y Tyson Fury ¿lo hará?

El campeón peso pesado de la UFC, Francis Ngannou, sigue hablando con los medios tras ganar el campeonato contra Stipe Miocic. El camerunés ya comienza a ver sus próximos pasos yendo hacia el futuro y en la mira tiene al legendario Jon Jones. Para varios, esta sería una de la grandes peleas en las artes marciales mixtas y es la pelea que todos quieren ver.

El peleador habló en el podcast de Mike Tyson y dijo que desea que esa pelea se convierta en realidad. Pero para que se convierta en realidad, Jones y el promotor Dana White tienen que llegar a un acuerdo en el tema financiero.

“Estoy de acuerdo,” dijo Ngannou sobre el deseo de Jones poder ganar entre 8-10 millones de dólares para esta pelea. “Alguien como como Jones que está en esa posición y ha estado haciendo algo como esto durante mucho tiempo lo merece.”

“Pero yo no sé cuál es el problema así que no puedo decir más.”

Jones es su gran combate

En la entrevista, se le pregunta sobre su lista de peleadores que quiere enfrentar, él apenas menciona uno: Jon Jones. “Él es el primero, definitivamente,” confesó. ” El gran problema es que no sabemos qué va a pasar.”

El mismo Tyson dijo que él ve que va a hacerse esa pelea y si no pasa es “ridículo”.

Para Ngannou, alguien como Jones es un gran reto. “Es un peleador completamente diferente. Jon tiene muchas más herramientas a su disposición… lo que sí tendrá que hacer es prepararse más que sus últimas tres peleas.”

Las casas de apuestas en Las Vegas ya tienen propuestas de apuestas para esta pelea y por primera vez en su carrera, Jones no es visto como el favorito para ganar.

Estaría dispuesto a pelear contra Tyson Fury

Uno de los sueños que tiene el peleador de 34 años es poder hacer el cambio hacia el deporte de los puños. Y le encantaría la posibilidad de poder enfrentar al campeón de esa categoría, Tyson Fury.

Sobre la posibilidad de pelear contra el inglés, él dijo que estaba abierto a esa posibilidad “Recuerdense que el boxeo era mi primer sueño y tengo ese fuego, ese sueño dentro de mi y creo que en algún momento tomaré ese paso. No quiero pelear contra Mike Tyson, pero me gustaría pelear contra otro peso pesado como Tyson Fury.”

