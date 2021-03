Miocic y Ngannou se ven las caras de nuevo ¿quién ganó?: VIDEO

El potencial del camerunés finalmente se cumplió. El sábado por la noche, Francis Ngannou, ganó el título mundial peso pesado de la UFC al noquear a Stipe Miocic a los 52 segundos del segundo asalto. El poder y la capacidad te tiene Ngannou también se le tuvo que agregar paciencia e inteligencia para evitar todos los ataques y los problemas que pudo haber generado el oriundo de Ohio. El retador esta noche pudo evitar los intentos de derribo del monarca y no funcionó.

Ahí Miocic no tuvo otra opción que tener que pelear de pie y ahí fue cuando la pelea cambió totalmente a favor del retador.

En ese segundo round, Ngannou conectó con un gancho corto que noqueó a Miocic y se convirtió en el nuevo monarca entre los pesados.

AND NEW❗️

Francis Ngannou (-125) finishes Stipe Miocic to become the UFC Heavyweight Champion. 👊#UFC260 https://t.co/f6sfFl3Hke

— FOX Bet (@FOXBet) March 28, 2021