Khamzat Chimaev sorprende a los amantes de UFC: “Creo que ya terminé”

Una de las estrellas en ascenso más rápido en la UFC puede estar terminando su carrera de las luchas.

El lunes, Chimaev (9-0, 3-0 UFC) recurrió a las redes sociales para compartir que cree que ha “terminado” a pesar de que no logró su objetivo de ganar el oro de UFC.

“Borz” se retiró recientemente de su pelea con Leon Edwards, que estaba programada para finales de este mes. Fue la segunda vez este año que Chimaev se retiró de una pelea este año ya que todavía está luchando con los efectos físicos del COVID-19.

“Quiero darles las gracias a todos por apoyarme en mi viaje en este deporte”, escribió Chimaev a través de la traducción de Instagram. “Creo que he terminado, sí, sé que no me llevé el cinturón, pero no es la victoria más importante en esta vida. Puede que te moleste, pero mi corazón y mi cuerpo me lo dicen todo. Quiero dar las gracias a mi equipo @allstargymsweden. Quiero darle las gracias a @ufc”.

El presidente de UFC, Dana White, no cree que Chimaev haya terminado

Después de que Chimaev compartiera su declaración en las redes sociales, MMA Junkie se acercó al presidente de UFC, Dana White, para comentar sobre el ruso. White no cree que Borz se vaya, diciendo que Chimaev “simplemente se emocionó” después de una sesión de entrenamiento.

“Cuando llegó aquí, los médicos lo atendieron y le recetaron prednisona, que es un esteroide maldito y desagradable”, dijo White a través del medio”. Así que está tomando prednisona, y se supone que debe tomar esto y relajarse, relajarse y recuperarse. Entró y se entrenó hoy, se sintió como una mierda, se emocionó mucho y publicó eso.

“No se supone que esté entrenando, pero ya sabes, este tipo es un salvaje. Quiere pelear como todos los malditos fines de semana, y ahora ni siquiera puede entrenar, así que se emocionó y publicó eso, pero no va a renunciar “.

White también le dijo al medio que cree que Chimaev hará su regreso al octágono en junio.

Chimaev fue una de las estrellas emergentes de 2020 en UFC

La razón por la que la publicación de Borz en Instagram fue tan impactante para los fanáticos es que fue uno de los nombres más importantes que salieron de 2020. Hizo su debut en UFC en julio y presentó a John Phillips en un choque de peso mediano. Diez días después, Chimaev regresó al octágono y terminó con Rhys McKee en una pelea de peso welter por nocaut técnico.

Menos de dos meses después, Chimaev noqueó a Gerald Meerschaert en solo 14 segundos en el peso mediano. Las tres victorias, junto con su carisma en el micrófono y las redes sociales, prepararon a Borz para una pelea con el tercer peso welter clasificado en UFC, Leon Edwards.

Unos días antes de su publicación, Chimaev compartió que quería regresar en junio. También desafió al No. 9 del ranking Neil Magny.

