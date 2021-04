ExMVP de la NBA intentó reclutar a figura de los Lakers ¿quién fue?

Desde siempre, los equipos de la NBA han usado a sus jugadores para intentar reclutar a otras estrellas. En esta época es algo que se espera hacer si los jugadores esperan poder crear equipos que sean candidatos al título. Sin embargo, las cosas no salen funcionando. Cuando LeBron James fue agente libre por primera vez, varios equipos estaban buscando sus servicios.

Los Chicago Bulls era un equipo que se postulaba como candidatos en el 2010 y la adición de LeBron los hubiese convertido en candidatos legítimos para ganar el campeonato. Derrick Rose era uno de los mejores jugadores de la liga, pero necesitaba un compañero. Obviamente, la actual estrella de Los Angeles Lakers terminó yendo al Miami Heat para jugar al lado de Chris Bosh y Dwyane Wade. En su nueva autobiografía, Rose admitió que ayudó en reclutar a LeBron para que llegara a Chicago.

“Hice el reclutamiento de LeBron para Chicago,” escribió Rose, via Fadeaway World. “Fue un día después de práctica y Bron y Chris Bosh y todos ellos supieron alrededor de la liga, ellos estaban en una de esas bananas flotantes y estaban a punto de juntarse en algún lugar.”

En la primera temporada de LeBron’scon el Heat, le ganaron al primer clasificado del este, los Bulls, en la final de conferencia.

Rose ofrece un poco más de perspectiva sobre reclutamiento

Aunque el reclutamiento es una gran herramienta para varios jugadores, no todos les gusta hacerlo. A Rose se le acusó de no gustarle hacer eso. El dio su lado de la historia en lo que se refiere al reclutamiento de jugadores.

“Gar Forman, nuestro gerente general, llegó con algunos dirigentes y me dijeron si podía armar un vidoe para Chris Bosh, D-Wade, y Bron. No me puse en contra,” escribió. “Hice el video y estoy seguro que Bron y estoy seguro que lo vieron. Después salió una nota diciendo que no me gustaba reclutar. ¿Debí de haber dicho que recluté?

“Estoy llegando desde esa perspectiva. Uno pierde de cualqier manera. No me siento cómodo salir y decir que estoy reclutando porque respeto a mis compañeros. ¿deben de hacer eso los jugadores? No parece bien. Cuando vi la nota, era que Derrick no quiere reclutar. Sentí que mis compañeros en esto, los Bulls, debían haber salido y decir que lo había hecho. Decir: ‘Lo tenemos bajo control. Cálmate. Está bien.’ No lo hicieron.”

Algunos son mejores en el reclutamiento a comparación de otros. Si Rose no era bueno en ese tema, no hay razón por el cual le colocaron en ese rol.

The Game that MVP Derrick Rose COMPLETELY DESTROYED LeBron James & Dwyane Wade 2011.03.06 – EPIC!Rose 27 Pts vs LeBron 26 Pts 8 Reb & Wade 20 Pts Full Duel Game Highlights | Miami Heat vs Chicago Bulls | March 6, 2011 | 2010-11 NBA Season | HOH Throwback in HD ✔️ Subscribe, Like & Comment for More! ✔️ ——— 🔎 Follow our Instagram: goo.gl/Syw81B 🔎 Follow our Twitter: goo.gl/5aata7 2018-09-09T14:55:10Z

¿Hubiese ganado un título LeBron en Chicago?

Si LeBron hubiese llegado a Chicago, la NBA podía haber terminado yendo por un camino diferente. Los Bulls tenían muy buen equipo mientras estuvo en Miami, pero no pudieron ganarle al Heat. Si LeBron escogía a los Bulls, muy probablelmente hubiesen ganado uno o dos títulos. Eso fue antes de que sufriera varias lesiones graves, cuando él era uno de los mejores jugadores en el mundo.

Él necesitó a otro compañero superestrella para poder superar ese último obstáculo. LeBron podría haber facilitado las cosas para él. Los Bulls tuvieron problemas ganando de manera consistente desde a época de Michael Jordan pero pudo haber cambiado si LeBron los escogía a ellos.

