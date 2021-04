LeBron James habla de su lesión: ¿cuándo regresará con los Lakers?

LeBron James lleva unas semanas fuera de las pistas por su esguince de tobillo, pero la superestrella de Los Angeles Lakers compartió algunos pensamientos sobre su situación a través de las redes sociales este fin de semana.

Después de que los Lakers vencieran al Utah Jazz, líder de la Conferencia Oeste, el sábado, James escribió en una publicación de Instagram: “Esperando con impaciencia y paciencia”.

James ha estado fuera casi un mes por la lesión en el tobillo, que sufrió cuando Solomon Hill de Atlanta le cayó sobre la pierna. El cuatro veces Jugador Más Valioso gritó de dolor en la cancha, lo cual fue impactante de ver considerando su fortaleza.

“No lo había visto nunca gritar así de dolor”, dijo el alero de los Lakers, Kyle Kuzma, a los periodistas después de la lesión. “Tenía que doler un poco, seguro”.

Se espera que James regrese a la cancha a final de este mes, según Adrian Wojnarowski de ESPN.

James era candidato a Jugador Más Valioso en el momento de la lesión, aunque ya no se le considera un contendiente después de estar fuera durante tanto tiempo. James está promediando 25.4 puntos con un 51.3 % de tiros, 7.9 rebotes y 7.9 asistencias.

Como señaló James en la publicación, está siendo paciente con la lesión, sabiendo que no puede correr el riesgo de volver a lesionarse con los playoffs cerca. Pero está siendo fácil para él, como explicó en Instagram:

“Me desperté de mi sueño para ir al baño y pensé: ¡QUIERO VER EL ARO! LO ECHO DE MENOS”, James tuiteó a principios de abril.

— LeBron James (@KingJames) April 4, 2021