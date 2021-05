Campeón del mundo alemán guarda reposo absoluto por enfermedad: ¿Quién es?

El exgoleador alemán Miroslav Klose, campeón del mundo con su país del Mundial Brasil 2014, reveló en una reciente entrevista que debe guardar reposo absoluto tras ser diagnosticado con trombosis en ambas piernas. Klose interrumpió su incipiente carrera como entrenador para abocarse al tratamiento contra estas afecciones.

Klose, autor de más de 300 goles con la selección de Alemania, quien disputó los campeonatos del mundo de 2002, 2006, 2010 y 2014 (edición en la que fue campeón), a mediados de 2016 puso fin a su extensa carrera como futbolista.

¡Padece dos trombos en la pierna! El estado de salud de Miroslav Klose es delicado https://t.co/DfjgpA7gG9 pic.twitter.com/jENct5OC7j — MedioTiempo (@mediotiempo) May 28, 2021

Meses después de su retiro, el extécnico de la selección de Alemania, Joachim Löw, lo convocó para trabajar como asistente técnico en el combinado nacional. En 2019 dejó ese cargo y se fue a trabajar a Bayern Münich, convocado por el por entonces DT del equipo bávaro Hansi Flick.

A principios de mayo, Bayern München anunció su salida. Los seguidores del fútbol alemán especularon con que Klose por fin se lanzaría a hacer su carrera como entrenador principal, dado que ese siempre había sido su objetivo.

Finalmente, el ídolo teutón confirmó que no era ese el motivo de su salida del Bayern sino las trombosis que le detectaron en las piernas y que le impiden hasta el mínimo movimiento.

'No puedo jugar fútbol': el drama del máximo goleador de los mundiales. El alemán Miroslav Klose fue diagnosticado con dos trombosis en una de sus piernas ► https://t.co/tXrjouyq7E pic.twitter.com/NAraJDbk5l — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 28, 2021

“No puedo aguantar un golpe, no puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo, no puedo jugar al fútbol”, reveló en una entrevista publicada esta semana por la prestigiosa revista alemana Kicker.

Los dolores en las piernas de Klose

El exdelantero alemán detalló que tres semanas atrás comenzó a sentir dolores en las piernas. Fue en uno de los entrenamientos de Bayern München.

“Comenzó hace casi tres semanas, de repente tuve un dolor severo en la pierna, que no pude identificarlo. Luego, poco antes de entrar en cuarentena de hotel del Bayern, fui a ver a nuestros médicos para un reconocimiento, porque el dolor en mi pierna estaba empeorando”, indicó Klose en la entrevista con Kicker.

“Al principio pensé que era un nervio pinzado o algo así. El diagnóstico fue un poco impactante para mí”, agregó.

El diagnóstico de las trombosis

Las trombosis en las piernas son coágulos que requieren tratamiento ya que dichos coágulos, además de provocar dolores e hinchazón, pueden desprenderse y alojarse en los pulmones.

“Me descubrieron dos trombosis en la pierna. Me recetaron medicamentos y de inmediato recibí medias especiales que ahora tengo que usar durante todo el día. Los médicos me dejaron muy claro que no se debe jugar con esta situación. Por primera vez me han prescrito un reposo casi total. No puedo aguantar un golpe, no puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al fútbol”, indicó Klose.

“Casi me vuelvo loco en el campo de entrenamiento. No poder patear o demostrar los ejercicios a los jugadores… Simplemente no poder hacer nada de forma activa: ¡Fue cruel! Solo podía pararme en el borde del campo… Eso no funciona, no quiero y no puedo trabajar como un entrenador. Me di cuenta en los días que siguieron que no quiero comenzar mi carrera como entrenador en el fútbol profesional así. Todo o nada. Tengo claro que ahora se trata de mi salud. La salud debe ser ahora una prioridad”, agregó el exfutbolista.

De acuerdo a lo consignado por Kicker, Klose se encuentra en su domicilio, cumpliendo reposo absoluto y tomando medicación. A fines de junio será sometido a nuevos estudios médicos para ver si finalmente recibe el alta y puede retomar su trabajo.

Sobre su futuro como entrenador, ratificó su deseo de iniciar una carrera como DT principal: “Seguir siendo co-entrenador parece el camino equivocado, incluso si hubiera sido una buena combinación con Hansi Flick como seleccionador nacional, tanto en términos humanos como profesionales. Pero sería el camino más cómodo y no quiero seguir ese camino. Siempre he elegido el camino rocoso”.

