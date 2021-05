Oficial: Zinedine Zidane no es más el DT de Real Madrid: ¿Quién lo reemplaza?

Real Madrid confirmó mediante un comunicado oficial que Zinedine Zidane ya no es más el entrenador del primer equipo de fútbol masculino. El club anunció la salida del DT francés, a quien agradeció por su profesionalismo y su entrega en el banquillo Merengue. Fue el propio Zidane quien tomó la decisión de dar un paso al costado.

La noticia había sido adelantada este miércoles por la prensa española. El jueves llegó la confirmación oficial. Cabe señalar que Real Madrid indicó en el comunicado que la decisión fue tomada por el propio Zidane. El club no estaba dispuesto a rescindir el contrato del francés, que al frente del Merengue conquistó ni más ni menos que tres UEFA Champions League.

🚨 ¡YA ES OFICIAL! 🚨 💥 ZIDANE SE VA DEL MADRID 🔎 TODOS LOS DETALLES en nuestro momento de @elchiringuitotv.https://t.co/TA9dmwPHnF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2021

“Es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años, y por lo que representa su figura para el Real Madrid”, indica el comunicado.

Real Madrid no tuvo una buena temporada. De hecho, en la 2020/2021 no consiguió ningún título. El sábado pasado perdió LaLiga en la última jornada a manos del Atlético de Madrid, que se coronó campeón tras vencer a Valladolid.

“Zidane es uno de los grandes mitos del Real Madrid y su leyenda va más allá de lo que ha sido como entrenador y jugador de nuestro club. Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa”, agregó el club de la capital española.

La despedida de los jugadores del Real Madrid

Varios futbolistas del Real Madrid despidieron en las redes sociales a Zinedine Zidane, quien tomó la decisión de abandonar la dirección técnica del club tras su segunda etapa en el banquillo, iniciada en 2019.

“Ha sido un honor tener de entrenador a una leyenda como tú. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza que siempre has tenido en mi y por lo que hemos ganado juntos”, escribió el portero Thibaut Courtois.

Gracias por todo, míster. Le debo gran parte de lo que soy. Admiración eterna. pic.twitter.com/UayDqz3E46 — Casemiro (@Casemiro) May 27, 2021

Admiración y respeto mister. Gracias por todo! pic.twitter.com/z9lSlhvxB5 — Nacho Fernández (@nachofi1990) May 27, 2021

“Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster”, se manifestó Sergio Ramos, capitán del Real Madrid.

Otro de los que sumó su saludo fue el lateral brasileño Marcelo, de quien se decía que había tenido un par de cortocircuitos con Zidane por decisiones tácticas del ahora extécnico de Real Madrid.

“Merci Legénde! Gracias por todos estos años en el club míster!! Enhorabuena por todo lo conseguido, te deseo lo mejor en el futuro!!”, escribió Marcelo en su cuenta de Instagram.

Posibles reemplazantes de Zinedine Zidane

Aunque el club no se refirió al respecto, la prensa española ya baraja nombres de posibles reemplazante de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid.

El más recurrente por estas horas es el del italiano Antonio Conte, quien recientemente decidió marcharse de Inter de Milan luego de haber obtenido el Scudetto con ese equipo de la Serie A.

Hay otra opción, la de recurrir a un hombre de la casa. Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, suele echar mano a los entrenadores del club y apostar por ellos para el primer equipo.

En ese sentido, el nombre de Raúl González Blanco, líder de la afición madridista por lo que hizo como futbolista, aparece en el radar de la prensa especializada.

Raúl se destaca desde hace años por su trabajo como DT del equipo fillial. Un antecedente reciente no lo favorece. En la temporada 2018/2019, tras la culminación del primer ciclo de Zinedine Zidane, Florentino apostó por Santiago Solari. El argentino ocupaba el cargo que por entonces ocupa el exgoleador español. El plan no salió bien y el Merengue debió recurrir nuevamente a Zidane.

LEER MÁS: La confesión de Neymar sobre Cristiano Ronaldo: ¿Qué dijo?

Sigue a AhoraMismo en Instagram