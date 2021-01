Mike Tyson come hongos “mágicos” y le dice a Logan Paul cómo le irá contra Floyd Mayweather ¿qué dijo?

Se sabe que Mike Tyson es una de las celebridades que apoya el uso recreacional de la marihuana y los tratamientos alternativos para varios temas psicológicos y de salud.

En su entrevista con el famoso YouTuber Logan Paul, el excampeón del mundo se le fue la mano al consumir cuatro o cinco grams de hongos después de haber fumado cannabis durante el podcast.

El boxeador es conocido dentro del espacio de podcasts en usualmente fumar mientras entrevista a sus invitados, pero en esta ocasión como invitado tuvo mucho qué decir en una nota amena que le hicieron.

A los cinco minutos de comenzar la entrevista, Tyson comió los hongos y ni siquiera bebió agua para digerirlo mejor.

Después de esto, él confesó que ha consumido esto antes de entrenar y lo usó como parte de su preparación para la pelea que tuvo contra Roy Jones, Jr.

Experiencias previas con estupefacientes

En la entrevista, recordó además cómo fue su experiencia con la Dimetiltriptamina (DMT), uno de los alucinógenos más potentes que se conocen. “Yo sentía que el sol se abría en dos y el aire venía hacia mí y entonces le dije a mi compañero ‘¿estás viendo esto?’.

Y él: ‘¿Ver qué?’. ‘Deja de bromear conmigo, se que lo estoy sintiendo’. ‘Pero Mike no veo nada’. Y yo insistía, ‘Deja de jugar conmigo’. Pensé que me estaban haciendo una broma porque con los muchachos solemos jugarnos bromas entonces yo le decía ‘sé que tu también lo estás viendo’”, contó el ex campeón de los pesados que explicó que ese tipo de alucinación se extiende durante algunos minutos y puede durar hasta 20.

Su uso de marihuana

También explicó la razón por la cual usa el cannabis. Tyson reconoció tener una personalidad adictiva, pero explicó que hoy en día la marihuana le ha permitido alejarse de otro tipo de adicciones.“Esto es algo que me da buena energía, positiva. Yo necesito encontrar algo que llene la energía que tengo”.

En ese sentido aseguró que el boxeo lo ayudó durante mucho tiempo a encauzar esa energía interna: “Yo quería que los boxeadores grandes me respeten, ese era mi objetivo”.

Su regimen de ejercicio y su disciplina fue fundamental en poder perder más de 60 libras y también estar en forma para pelear contra Jones, Jr. el noviembre pasado.

La predicción de la pelea?

Una de las grandes preguntas que se hizo durante la entrevista fue lo que pensaba sobre la pelea exhibición que Logan Paul tendrá contra Floyd Mayweather. Tyson fue extremadamente honesto y le dejó saber a Paul, quien estaba sentado al frente suyo, cómo iba a terminar la pelea contra el pugilista que fue en su momento el mejor libra por libra.

“Le va a romper el c**o, pero va a ser bueno (el combate), va a darle una pelea.”

