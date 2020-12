El gran imperio de marihuana de Mike Tyson ¿cuánto genera?

El excampeón del mundo peso pesado dio mucho de qué hablar después de su exhibición. Una de las cosas que generó polémica fue su admisión de fumar marihuana antes de la exhibición ante Roy Jones Jr.

Como lo admitió en la conferencia de prensa, el consumo de la hierba es parte de su nueva faceta en la que no solo es alguien que ha cambiado mucho en su estilo de vida, pero ya ha encontrado a un Tyson mucho más abierto y más diversificado en los que se refiere a emprendimientos.

A sus 54 años de edad, Tyson dice que está en su mejor estado físico desde que estaba en su apogeo. Entre su uso de cannabis y ser vegano, ha hablado de los cambios de vida que ha tenido. Entre ellos convertirse en uno de los empresario de marihuana más conocidos a nivel mundial.

La marihuana como su “confort”

Para él, esto le ha ayudado a ver la vida de otra manera y poder combatir sus demonios internos de los cual ha confesado tener que tener que superar de manera constante. De acuerdo a Tyson, quien sufrió con diferentes tipos de adicciones incluyendo la cocaína, ha dicho que encontró un nivel de confort con la hierba.

También ha dicho que uno de sus objetivos de su empresa y en su podcast es poder debatir e informar al púbico sobre el valor medicinal del cannabis.

En una entrevista con Cannabis Tech Today en el año pasado dijo: “He pensado sobre el bien que estaría haciendo al ayudarle a la gente con el cannabis. Para mi, era algo lógico.”

El rancho de Mike Tyson

Después de haber pedido cientos de millones después de retirarse del boxeo, Tyson ha podido evolucionar en esta industria. En el 2018, el estado de California legalízó la marihuana y Tyson aprovechó para invertir en construir un rancho para la cosecha de la planta. Esto ha generado cientos de trabajos en las afueras del sur del estado.

Este rancho de más de 418 hectáreas no solamente es un lugar para cultivar. Tyson lo ha convertido en un punto de reunión para educar a gente sobre los beneficios del cannabis, la salud, la experimentación y un lugar para enseñar cómo ser empresario en esta industria en un establecimiento que lo han vendido como un “país de las maravillas de la marihuana”.

De acuerdo a la empresa, Tyson Ranch está facturando un promedio que supera el medio millón de dólares al mes con la venta de marijuana y otros productos. el excampeón del mundo ha confesado que se fuma un alrededor de 80 mil al mes con sus amigos.

El cambio de perspectiva en Estados Unidos

Ahora con la nueva iniciativa por parte del congreso estadounidense en el que aprobó una propuesta de ley para despenalizar el uso y poder generar hasta USD$13 mil millones al año al presupuesto federal anualmente. Esto puede ser una manera de ver una posible expansión masiva de la marca Tyson Ranch por todo el país.

Ahí tendrá que esperar y ver que dice el Senado estadounidense al respecto. Si deciden votar sobre esto ahora, es posible que no pase. Ahora si lo hacen en enero y el senado cambie en base a las elecciones en el estado de Georgia, esto puede ser el “boom” para la industria que todos han esperado.

