La irresponsabilidad de Mike Tyson en Los Ángeles: ¿Qué hizo antes de pelear con Roy Jones Jr.?

Es de público conocimiento que Mike Tyson es un habitual fumador de marihuana, ya que él mismo lo ha declarado en innumerable cantidad de oportunidades. Pero lo que nadie hubiese imaginado es que “Iron Mike” iba a continuar con esa costumbre aún en la previa del combate de exhibición ante Roy Jones Jr.

Tal como informa Usa Today Sports, Mike Tyson (54 años) reconoció en la conferencia de prensa posterior a la pelea frente a Roy Jones Jr. que fumó marihuana antes de subirse al cuadrilátero montado en el Staples Center de Los Ángeles.

Did Mike Tyson smoke marijuana right before he fought Roy Jones Jr. Saturday night? "Absolutely, yes," Tyson said during his post-fight press conference.

“Absolutamente, sí”, respondió Tyson, según consigna USA Today Sports, tras la exhibición a ocho asaltos que protagonizó junto a Jones Jr. y que terminó en empate.

Y sobre el mismo tema, Tyson agregó: “Escuche, no puedo dejar de fumar… Fumaba durante las peleas. Solo tengo que fumar, lo siento. Soy fumador… Fumo todos los días. Nunca dejé de fumar”.

De acuerdo al mencionado medio estadounidense, “la Asociación Voluntaria Antidopaje examinó a los combatientes en busca de drogas para mejorar el rendimiento antes del combate, pero al parecer la marihuana no estaba en la lista de sustancias prohibidas”.

“Es solo lo que soy”, dijo Tyson tras consumir marihuana previo a su esperado regreso a los rings. Y completó: “No tiene ningún efecto en mí desde un punto de vista negativo. Es solo lo que hago y cómo soy y cómo voy a morir. No hay explicación. No hay comienzo, no hay fin”.

Por último, Tyson aseguró que la marihuana “no adormece el dolor”.

Mike Tyson sorprendió con su estado físico

Después de la ardua preparación que protagonizó durante varios meses para su vuelta al boxeo, Mike Tyson dejó buenas sensaciones entre los expertos de boxeo e ilusionó a sus fanáticos.

Muestra de ello es la columna de Josh Peter para USA Today Sports, en la cual el periodista expresa que Tyson lució “en forma y poderoso, y lanzando golpes duros al cuerpo de Jones”.

En cuanto al desempeño de Roy Jones Jr., el citado periodista analiza que “mostró algo de su antiguo talento para el espectáculo, pero también mantuvo a Tyson atado durante gran parte de la pelea como medio de supervivencia”.

Tomar veneno de sapo, el secreto detrás de Mike Tyson

Mike Tyson no solo parece apelar a la marihuana si de estupefacientes se habla, ya que según The Sun el propio boxeador estadounidense ha reconocido que tomar veneno de sapo fue vital para concretar su vuelta a los cuadriláteros.

“Tomé la medicina y la medicina me dijo que me pusiera en forma. Realmente me voló la cabeza. Me dijo que regresara y comenzara a ponerme en forma”, admitió Tyson, según informa The Sun, antes del sorteo junto a Roy Jones Jr.

Para brindar más detalles sobre los efectos del veneno de sapo en humanos, el periódico británico cita al sitio al AddictionCenter.com y afirma que el veneno de sapo es una droga psicodélica hecha ‘de una rara especie de sapo nativa del desierto de Sonora’.

Asimismo, dicho sitio especializado en tratar adicciones expresa que esa medicina “efectos alucinógenos que se manifiestan en unos cinco minutos después de la ingestión, provocando un poderoso viaje de tipo religioso que dura aproximadamente una hora”.

