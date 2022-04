VIDEO: Mike Tyson golpea a persona que lo acosaba incesantemente en un vuelo

Toda persona tiene su límite en el tema paciencia, hasta el ex campeón del mundo Mike Tyson. También hay personas que quieren llevar a celebridades hasta el punto en el cual dicha paciencia es colmada.

Esto la pasó a un hombre en un vuelo en el que se tomó una foto con el “Hombre Más Malo del Mundo”. Tyson, ha sido una persona muy cordial y amigable, pero también tiene sus límites.

El incidente ocurrió en un vuelo de la aerolínea JetBlue que salía de San Francisco rumbo a la Florida. Los que vieron el altercado coinciden en decir que el hombre estaba intentando hablarle a Tyson en su oido y el expeleador de 55 años le dijo en múltiples ocasiones que no se le acercara.

Mike Tyson Repeatedly Punches Man In Face On Plane, Bloodies Passenger | TMZ Sports Mike Tyson seemed to lose his cool on a plane on Wednesday night … repeatedly punching a man in the face after the guy had apparently annoyed him. TMZ Sports has learned … the incident all went down at around 10:30 PM PT as Tyson was slated to fly out of San Francisco International Airport… 2022-04-21T14:03:27Z

Al no escucharlo, Tyson le pegó con varios golpes que conectaron en su cara. Instantes después, Tyson se bajó del avión.

La página TMZ publicó el video en el que el pasajero estaba molestando a Tyson después de que este había ya tomado una foto con su amigo. Fuentes allegadas al pugilista mencionaron que el individuo que lo estaba acosando estaba ebrio.

Según ESPN, un portazvoz de Tyson emitió un comunicado confirmando el incidente. “Desafortunadamente, el Sr. Tyson tuvo un incidente en un vuelo con un pasajero agresivo que comenzó a acosarlo y le arrojó una botella de agua mientras estaba en su asiento,”afirmó.

Un informe de People indica que el Departamento de Policía de San Francisco les confirmó que la víctima “proporcionó detalles mínimos del incidente y se negó a cooperar más con la investigación policial”, y ambos hombres fueron liberados en espera de una mayor investigación.

Mientras que la Administración Federal de Aviación le afirmó a la publicación que no hubo un informe recibido sobre el incidente.

Tyson se ha mantenido activo

Han pasado 17 años desde la última pelea a nivel profesional de Tyson, pero el ex campeón se ha mantenido activo y recientemente se enfrentó al también campeón Roy Jones Jr. en un combate de exhibición en noviembre de 2020.

También se ha rumorado varias peleas de exhibición con individuos como Jake Paul. Se rumoraba que tenía una pelea pactada con el famoso Youtuber para el mes de febrero, algo que el mismo Tyson negó.

Lo que Tyson sí confirmó fue que está dispuesto a pelear contra Paul por mil millones de dólares.

