Mike Tyson pide cifra astronómica para pelear contra Jake Paul: ¿Por qué?

El ex campeón peso pesado Mike Tyson quiere una exorbitante cantidad de dinero para enfrentarse a la sensación de redes sociales Jake Paul.

Hablando recientemente en su podcast “Hotboxin’ with Mike Tyson”, “Iron Mike” dijo que quiere un billón de dólares para pelear con Paul. “The Problem Child” tiene una marca de 5-0 como boxeador profesional, con victorias sobre nombres como el ex campeón de peso wélter de la UFC Tyron Woodley y el ex ONE y rey de las 170 libras de Bellator Ben Askren.

Ha habido especulación en la comunidad de los deportes de combate sobre la posibilidad de que Tyson se enfrente ya sea a Jake o Logan Paul en el ring, pero según Iron Mike, nadie le ha hablado acerca de boxear con The Problem Child.

“Nadie me ha dicho eso”, dijo Tyson vía Talk Sport.

Pero el hecho de que Tyson haya dicho que nadie le ha hablado acerca de una pelea con Paul no significa que no firmaría un contrato.

“Oye, no tengo dinero”, continuó Tyson en diálogo con Jermell Charlo y Paul Pierce. “Así que ¿dónde está el maldito contrato? No sé nada al respecto. Escucha, he fumado con él por años, también compartimos unos hongos. Pero jamás oí esto.

“No hace mucho estuve de fiesta con él en St Barts y nunca me dijo esto. Nadie me dijo esto jamás, sólo lo escuché de ustedes, chicos. Ojos azules, cabello rubio, esa m***** es muy cara, necesitamos más dinero, viejo.”

Y cuando se le preguntó a Iron Mike cuánto querría por pelear con Paul, el ícono del boxeo respondió: “un billón de dólares”.

Tyson cree que muchos subestiman la habilidad de Paul como boxeador

En un episodio reciente del podcast “Club Shay Shay” de Shannon Sharpe, Tyson sostuvo que puede que algunos boxeadores subestimen a Paul, lo que podría conducir a que suceda “algo distinto” de lo que esperan en el ring.

“Creo que también debería [pelear contra un boxeador], pero estos tipos son muy emocionales y tienen tantas ganas de pelear con él que se olvidan que se trata de un luchador entrenado”, dijo Tyson a través de Boxing Scene.

“Les hará creer que realmente pueden vencerlo porque es blanco, rubio y de ojos azules, y luego entrarán al ring y pasará otra cosa.”

Tyson también afirmó que cree que Paul es “bueno para el boxeo”.

“Creamos un género y ahora tenemos a tipos como Paul haciendo estas cosas”, continuó Iron Mike. “Creo que Paul es un pez gordo para el boxeo. Ningún boxeador ha atraído a tanta gente como Paul y creo que es bueno para el boxeo, trae dinero al deporte.”

El campeón de peso wélter de la UFC Kamaru Usman está dispuesto a pelear contra Jake Paul por $100 millones

https://youtu.be/xDrhA_QRMnI

El campeón de peso wélter de la UFC Kamaru Usman también dijo recientemente en el podcast de Sharpe que pelearía con Paul por $100 millones.

“Pueden decir lo que quieran”, dijo Usman vía Fox Sports. “Puede decir esto o yo puedo decir aquello. Dame un cheque por $100 millones, Jake Paul, y ahí estaré para patearte el trasero la semana próxima.”

“The Nigerian Nightmare” tiene un contrato de exclusividad con la UFC, sin embargo, por lo que necesitaría permiso del presidente de la UFC, Dana White, si quisiera explorar la posibilidad de un enfrentamiento boxístico con Paul.

