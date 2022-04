Analista de UFC habla sobre posible pelea de Canelo Álvarez: ¿Qué piensa Joe Rogan?

El popular podcaster y comentarista de color de UFC, el estadounidense Joe Rogan, participa en una posible pelea de boxeo entre Canelo Alvarez y el actual campeón de peso welter de UFC, Kamaru Usman.

El monarca de las 170 libras ha dejado en claro que quiere pelear contra Canelo, y dijo en varias entrevistas que quiere enfrentarse a los mejores del boxeo dentro del ring. Usman está calificado como el peleador libra por libra No. 1 en la lista de UFC, según las clasificaciones oficiales de la promoción. Además ESPN tiene a Canelo como el boxeador libra por libra número uno del mundo.

Y un partidario acérrimo de este concurso es Rogan. Hablando recientemente en el podcast “Hotboxin’ With Mike Tyson“, Rogan dijo que quería ver a Canelo vs. “The Nigerian Nightmare” principalmente porque sería un gran día de pago para este último.

“Me gustaría verlo pelear contra Canelo, realmente lo haría”, dijo Rogan a través de MMA Fighting. “No, porque crea que es el favorito en un combate de boxeo contra uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, pero quiero verlo obtener un día de pago gigante. De la misma manera me gustaría ver a [Francis] Ngannou pelear contra Tyson Fury. Esa es una forma en que puedes ganar mucho dinero, y no creo que dañe su potencial como luchador de UFC. Creo que sería una experiencia invaluable para él, como campeón, si tuviera esa pelea y luego volviera a las MMA. Creo que probablemente sería aún mejor como delantero si lo supera relativamente ileso, incluso si pierde”.

Rogan dijo que aunque Usman sentirá ‘dolor’ contra Canelo, la pesadilla nigeriana es un ganador comprobado

Usman cuenta con un récord profesional de MMA de 20-1, que incluye nueve victorias por KO/TKO. Ha vencido a algunos de los mejores pesos welter dentro del octágono, incluidos Colby Covington, Jorge Masvidal y Gilbert Burns.

Si hay algo que Usman sabe, es “cómo ganar”, dijo Rogan a “Iron Mike”. Entonces, aunque es probable que Usman reciba el castigo de Canelo, su temple de campeonato no debe descartarse.

“Va a sentir algo de dolor”, dijo Rogan. “No es el mismo deporte, pero es un tipo que sabe cómo ganar. Tienes que entender la mentalidad de este tipo, sus rodillas están destrozadas… Sus rodillas están jodidas, pero no le importa. Simplemente no corre, pero nunca se queda sin cardio. Todo lo que hace es conducir. Todos los ejercicios pliométricos y todas las cosas de fuerza y acondicionamiento que hace en el gimnasio, lo está haciendo con las rodillas dañadas. Todos los ejercicios de lucha, los está haciendo con las rodillas lesionadas”.

Dana White está en contra del Canelo vs. Usman

Un factor importante en toda esta situación está en contra del enfrentamiento, y ese es el presidente de UFC, Dana White. Usman está contratado por la promoción, lo que significa que necesita el apoyo de White para boxear con Canelo. Sin embargo, White le dijo recientemente a Sky Sports que ve el posible concurso de boxeo como “estúpido” y “horrible”.

“Él (Usman) se lo toma en serio, no debería tomarlo en serio”, dijo White. “No me gusta esa pelea para nada. Todo al respecto es horrible. Es una pelea estúpida de hacer, no tiene sentido. No sé cuántas personas estarían interesadas en ver eso”.

