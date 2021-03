Mike Tyson advierte a Evander Holyfield: ‘¡La lucha ha comenzado!’ – Video

La leyenda del boxeo Mike Tyson reveló en un chat de las redes sociales con la revista Haute Living el pasado martes que se enfrentará a Evander Holyfield, en una revancha de boxeo de superlucha para todas las edades. Tyson dijo que la historia que circula en los medios en este momento sobre esa pelea que se desmoronó en los últimos días no es precisa, y que Tyson vs Holyfield 3 sucederá el 29 de mayo.

“Hay una pequeña diferencia fundamental. Haremos algunos trámites y nos vamos a las carreras conmigo y con Evander”, dijo Tyson.

Cuando se le preguntó qué quería que los fanáticos supieran más, Tyson dejó absolutamente en claro que Tyson vs Holyfield 3 estaba en camino para el 29 de mayo.

“Solo quiero que todos sepan. La pelea entre Holyfield y yo continúa. Holyfield es un hombre humilde y lo sé. Y él es un hombre de Dios, pero yo soy el hombre Dios. Escucha, voy a tener éxito el 29 de mayo”, dijo Tyson.

Tyson reveló previamente que su próxima pelea se llevaría a cabo en el Hard Rock Stadium en Miami, por lo que parece que Tyson vs Holyfield 3 ocurrirá el 27 de mayo en ese lugar.

Puedes ver a Tyson revelar su próxima pelea a continuación.

¿Tyson vs. Triller también está en marcha?

Tyson, de 54 años, ha estado luchando con Triller, el promotor de su pelea de regreso al boxeo contra Roy Jones Jr. el año pasado. Tyson dijo en la entrevista con Haute Living que quería distanciarse de los promotores en el futuro.

“He aprendido mucho. No necesitamos promotores”, dijo Tyson.

Tyson comparó a un promotor de boxeo con una “animadora sobrevalorada” y dijo que no es necesario que los peleadores los tengan entre su personal.

La semana pasada, Tyson anunció a través de las redes sociales que nunca volvería a trabajar con Triller.

“Nunca haré otro evento o negocio con Triller…”, publicó Tyson en Instagram.

Si bien el cofundador y director ejecutivo de Triller, Ryan Kavanaugh, le dijo a Heavy en una entrevista anterior que era “cautelosamente optimista” acerca de que Tyson vs. Holyfield 3 fuera promovido por Triller, y que su compañía tenía “derecho de tanteo” para cualquier próxima pelea de Tyson, es claro por la retórica reciente del campeón de boxeo que el equipo de Tyson no cree que ese sea el caso en absoluto.

Significa que Tyson vs Holyfield 3 no estará en el pay per view de Triller como la mayoría de la gente esperaba.

Tyson vs Holyfield 3, el 29 de mayo

Tyson y Holyfield se enfrentaron dos veces durante la década de 1990, y Holyfield ganó ambos combates.

En 1996, Holyfield detuvo a Tyson en el undécimo asalto en una de las sorpresas más impactantes en la historia del campeonato de peso pesado. Las dos superestrellas volvieron a pelear al año siguiente, y Tyson fue descalificado por morder las orejas a Holyfield en la infame “Bite Fight”.

Ahora, Tyson vs Holyfield 3 está programada a 24 años después de su última pelea.

Holyfield, de 58 años, es un excampeón indiscutido de los pesos crucero y pesado que no ha competido desde 2011, pero ha hecho campaña activamente por otro combate con Tyson.

Pero Holyfield ha hecho más que solo hacer campaña por la mega pelea. El cuatro veces campeón mundial de peso pesado ha estado entrenando como un loco para la oportunidad.

Puedes ver algunos de los entrenamientos de Holyfield a continuación.

Tyson vs Holyfield 3 parece estar en camino.

