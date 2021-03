La sincera confesión de Floyd Mayweather sobre su dinero

El excampeón del mundo de los pesos medianos Floyd Mayweather (44 años) dijo que “hablar de dinero no me convierte en una mala persona“. El exboxeador reflexionó acerca de su costumbre de exhibir en redes sociales el estilo de vida lujoso, una actitud que genera fascinación y repudio en dosis equivalentes.

“Money” suele subir fotos a Instagram en las que se lo ve con joyas de altísimo valor o fajos de miles de dólares. “El hecho de que hable de dinero no me convierte en una mala persona”, dijo el exboxeador en una entrevista con el canal de podcast “Disruptive Entrepreneur”, que conduce Rob Moore.

Es la primera vez que Mayweather responde sobre esta cuestión. Hasta entonces nadie le había preguntado a quien fuera considerado el “Rey del PPV” (Pago por visión) acerca de su ostentoso estilo de vida.

Floyd aclaró que en su vida el dinero no es un fin en sí mismo, sino que lo emplea como un intermediario para alcanzar la felicidad de sus familiares y seres queridos: “Me gusta alimentar a mi familia, no podemos alimentar a nuestra familia simplemente diciendo: ‘Te amo” Me gusta tener las cosas buenas de la vida. El dinero no me hace ganar dinero, yo hago dinero”, expresó.

El nieto que cambió la vida de Floyd Mayweather

El mes pasado, Floyd Mayweather volvió a ser noticia en los portales y canales de televisión por el Rolex de oro en miniatura que le regaló a su flamante nieto, Kentrell Jr., hijo de Iyanna Mayweather.

Sin duda que la foto, compartida en Instagram por la madre del bebé, generó polémica en las redes sociales.

Mayweather, sin embargo, no le dio importancia. “El dinero nos ha puesto en una posición para tener las mejores cosas de la vida, por lo que podemos viajar y divertirnos, vivir la vida y experimentar cosas diferentes. Cuando puedes ganar mucho dinero, puedes hacer esas cosas”, dijo en la entrevista con Rob Moore.

El expúgil, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de la historia, atraviesa un momento especial. El nacimiento de su primer nieto, fruto de la relación de su hija con el rapero Kentrell DeSean Gaulden, se suma a un momento especial único.

A fines de enero, “Money” le propuso casamiento a su novia, Anna Monroe, catorce años menor que él. Están juntos desde hace dos años.

La fortuna de Floyd Mayweather

De acuerdo al diario británico “The Sun”, Floyd Mayweather posee una fortuna cercana a los 700 millones de dólares.

A fines de 2019, la revista Forbes, publicación especializada en economía y negocios, publicó la lista de los deportistas que más dinero recaudaron durante la década 2010-2020.

Mayweather se ubicó en la cima del ranking, por encima de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y LeBron James.

Para Forbes, Mayweather ganó 915 millones de dólares durante diez años, que coincide con el auge de su carrera y la consolidación de su figura como uno de los negocios más rentables de la industria del deporte y el entretenimiento.

Al enterarse de esa noticia, el propio Floyd llegó a celebrarlo en redes sociales. “Felicitaciones a todos los deportistas que integran esta lista”, escribió por entonces el expúgil estadounidense.

