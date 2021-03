Patada voladora en el rostro de un portero – VIDEO

Kemar Roofe, futbolista de Rangers de Escocia, le propinó una dura patada voladora a Ondrej Kolar, portero de Slavia Praga, en la que fuera una de las imágenes más impactantes de la ronda de octavos de final de la UEFA Europa League. El árbitro del partido no dudó en sacar la tarjeta roja al delantero del equipo escocés, fuertemente repudiado por sus colegas rivales.

Kemar Roofe levantó la pierna para impactar la pelota con la suela de su botín. Falló en el cálculo y en vez de encontrar el balón halló el rostro del portero checo de Slavia Praga. Impactó de lleno en la cara del guardameta, que quedó inconsciente en el campo de juego con múltiples cortes en la zona afectada.

Ondrej Kolar no pudo continuar jugando el partido. El entrenador de Slavia Praga, Jindřich Trpišovský, lo sustituyó por el portero suplente, Matyás Vágner.

El encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League se disputó este jueves 18 de marzo en el Ibrox Stadium, en Glasgow. Fue triunfo 2 a 0 para Slavia Praga.

El equipo checo clasificó a cuartos de final de la Europa League tras imponerse 3 a 1 en el global de la serie contra los escoceses.

Así se juegan los cuartos de final de la UEFA Champions League

Este viernes, en Nyon, Suiza, se sortearon los cruces de cuartos de final de la UEFA Champions League.

El sorteo deparó un cruce estelar: Real Madrid enfrentará a Liverpool. Españoles e ingleses reeditarán la final de la edición 2017/2018, que fue triunfo por 3 a 1 para el equipo Merengue.

Otro de los grandes partidos de cuartos de final es el que jugarán Bayern Münich y Paris Saint Germain, ni más ni menos que los gigantes que disputaron la final de la pasada edición del torneo.

Los franceses, conducidos por el argentino Mauricio Pochettino, podrán contar con Neymar para el duelo ante los alemanes. El delantero brasileño se ausentó por lesión en la serie de octavos de final ante el FC Barcelona.

Los otros dos partidos de cuartos de final de la UEFA Champions League son Manchester City – Borussia Dortmund y Chelsea – Porto.

Los cuartos de final de la UEFA Champions League se disputarán entre el 6 y 7 de abril, los partidos de ida, y el 13 y 14 de abril, los encuentros de vuelta.

Así se juegan los cuartos de final de la UEFA Europa League

Este viernes también fueron sorteados los cruces de cuartos de final de la UEFA Europa League.

Dinamo de Zagreb (Croacia) vs. Villarreal (España); Manchester United (Inglaterra) vs. Granada (España); Ajax (Holanda) vs. Roma (Italia) y Arsenal (Inglaterra) vs. Slavia Praga (República Checa).

Los cruces de cuartos de final se jugarán entre el 8 de abril, los partidos de ida, y el 15 de abril, los juegos de revancha.

La gran final de la UEFA Europa League está prevista para el 26 de mayo en el Gdańsk Stadium, en Polonia.

Arsenal, Manchester United y Ajax de Holanda son los grandes favoritos a quedarse con el torneo, segunda competición por equipos más prestigiosa del fútbol mundial.

