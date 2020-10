Muere Miguel Castellini a los 73 años: ¿Cómo murió el excampeón mundial de boxeo?

View this post on Instagram

The World Boxing Association (WBA) mourns the death of former Argentine world champion Miguel Angel Castellini, who was hospitalized in a Buenos Aires hospital with complications for several days 🙏🌹 . – ______________________ La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) lamenta el fallecimiento del ex campeón del mundo argentino, Miguel Ángel Castellini, quien tenía varios días internados con complicaciones en un hospital de Buenos Aires 🙏🌹 .