Muere Jeremy Wisten: ¿cómo murió el exjugador del Manchester City?

Manchester City, poderoso equipo de la Premier League, comunicó este domingo la muerte de Jeremy Wisten, un exfutbolista de sus divisiones juveniles. El club lamentó la noticia y le dio el pésame a la familia del joven de 17 años a través de su cuenta de Twitter.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.

