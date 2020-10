Muere el ‘Príncipe Aéreo’ en pleno ring – IMÁGENES FUERTES

View this post on Instagram

Q.E.P.D Príncipe Aéreo 🙏🏻 #luchalibre #luchalibremexicana #mexicanwrestling #wrestling #wrestlinglife #wrestlingphotography #puroresu #japan #japon #mexico #mexican #mascara #mask #luchador #iwrg #aull #cmll #njpw #noah #triplea #llaves #contrallaves #uwa #santo #arena #cultura #rip #qepd #maskman #principeaereo