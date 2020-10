Sam Querrey se fugó de Rusia tras dar positivo por COVID-19

El tenista estadounidense Sam Querrey se fugó de Rusia junto a su esposa y su hijo de ocho meses luego de haber sido diagnosticado con coronavirus. En la previa del inicio de la ATP 500 de San Petersburgo, Querrey dio positivo por COVID-19 en los exámenes protocolares. Huyó del país por temor a ser hospitalizado. Se desconoce su paradero, aunque sí se sabe que está en el continente europeo.

Querrey, de 33 años y ubicado en el puesto 49 del ranking mundial de la ATP, se preparaba para hacer su debut en el ATP 500 de San Petersburgo. Debía enfrentar al canadiense Denis Shapovalov por la primera ronda. En los análisis de rutina fue diagnosticado con coronavirus. También dieron positivo su esposa, Abby, y su pequeño hijo de ocho meses, Ford Austin.

La familia del tenista fue obligada a cumplir aislamiento en la habitación del hotel durante catorce días. Querrey recibió el llamado de un integrante del Ministerio de Salud de Rusia. Esta persona le advirtió que en las siguientes horas serían visitados por un representante médico del ministerio. Si alguno de los tres presentaba síntomas, cabía la posibilidad de que fueran hospitalizados. Así lo confirmó el prestigioso periodista del New York Times Ben Rothenberg.

Querrey fleeing Russia and violating their health protocols has caused considerable consternation for the ATP, which called it a "serious breach" and said "we are taking this matter extremely seriously and an investigation is underway."https://t.co/fB8Eon5whe — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 14, 2020

“Querrey, que en varios partidos importantes de su carrera mostró parches de un sponsor de jets privados, decidió pagar un avión particular para llevar a su familia fuera de las fronteras de Rusia, lejos del alcance de las autoridades sanitarias. Los Querrey fueron llevados a lo que se describió como ‘un país cercano’, que no requería un test negaivo para ingresar. Ahora están permaneciendo en un AirBNB en ese país”, agregó Rothenberg, quien sigue el caso para el emblemático diario estadounidense.

Posibles sanciones para Sam Querrey

El tenista Sam Querrey violó el protoloco sanitario. La ATP avisó que analiza posibles sanciones para el tenista nacido en San Francisco.

“The ATP is aware of an incident regarding a player's serious breach of protocol relating to COVID-19 at this week’s St. Petersburg Open” pic.twitter.com/ZatxI4qym3 — Jon Wertheim (@jon_wertheim) October 14, 2020

“Adherir a los protocolos de salud y seguridad sanitarios es vital para asegurar la realización de los torneos, además de seguir las normas dispuestas por las autoridades locales. A los jugadores y sus equipos se les recuerda que romper estos protocolos ponen en riesgo la capacidad operativa de realizar los torneos y pueden tener reacciones en el resto de la gira”, dijeron desde la ATP

If the ATP deem Sam Querrey's protocol breach a major offense and possibly injurious to the tour, which is what their email implies, he could be fined up to $100k and/or suspended from the ATP for a period of up to three years. pic.twitter.com/gu87csR1iW — Tumaini Carayol (@tumcarayol) October 14, 2020

La prensa especializada en tenis ignora al paradero de la familia Querrey. Sí se sabe que están dentro del continente europeo. El tenista tiene pensado participar del Másters 1000 de París, que comienza el 2 de noviembre. Podrá estar en este torneo si es que la ATP no hace efectiva la sanción. De acuerdo a los reglamentos del organismo, incumplir el protocolo sanitario podría acarrearle, además del castigo deportivo, una multa de hasta 100 mil dólares.

Aumentan los casos en el circuito masculino

Sam Querrey fue el décimo jugador del circuito masculino que da positivo por coronavirus en las últimas semanas. Este miércoles, el italiano Fabio Fognini fue diagnosticado con COVID-19.

Fognini fue excluido del torneo de Cerdeña, que lo tenía como máximo candidato al título.

