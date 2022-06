¿Triunfó Michael Jordan en el béisbol?

Después de retirarse de la NBA, Michael Jordan estuvo durante el 1994 jugando a béisbol para el equipo afiliado de ligas menores de los Chicago White Sox, los Birmingham Barons. Durante su breve trayectoria con los Barons, Jordan tuvo un promedio de bateo de .202, hizo tres home runs, 51 carreras y 30 bases robadas en 127 juegos.

Las estadísticas de Jordan fueron mejores en la siguiente Liga de Otoño de Arizona, aumentando su promedio de bateo a .252. El ex entrenador de bateo de los White Sox, Walk Hriniak, le dijo a MLB.com que Jordan trabajó increíblemente duro para mejorar su bateo, pero admitió que esperaba que la leyenda de la NBA lo hiciera un poco mejor en el béisbol.

“No esperaba que lo rompiera, pero esperaba que lo hiciera mejor”, explicó Hriniak.

Jordan se retiró de la NBA en 1993 y comenzó a jugar para los Barons en 1994. Regresaría a los Bulls en 1995 durante la temporada regular de la NBA justo a tiempo para los playoffs.

La muerte del padre de Jordan animó a la estrella a intentar jugar al béisbol profesional

Jordan creció jugando a béisbol, pero el baloncesto se convirtió en su deporte preferido después de que comenzó a sobresalir en la cancha. Comenzó a hablar de la idea de jugar a béisbol con su padre, James Jordan, pero su muerte se convirtió en el punto de inflexión para que Jordan siguiera una carrera en el béisbol después de su breve retiro de la NBA.

“Comenzó como una idea de mi padre”, dijo Jordan a The New York Times en 1994. “Habíamos visto a Bo Jackson y Deion Sanders probar dos deportes y mi padre dijo que sentía que yo también podría haber triunfado en el béisbol. Él dijo: ‘Tienes las habilidades’. Pensó que había demostrado todo lo que podía en el baloncesto y que podría querer darle una oportunidad al béisbol. Le dije: ‘No, no lo he hecho todo’. No he ganado ningún campeonato. Luego lo gané y ganamos dos campeonatos más. Y luego lo mataron”.

El mánager de los Cleveland Indians, Terry Francona, entrenó a Jordan en las ligas menores

Terry Francona era el mánager de los Barons cuando Jordan estaba con el equipo. Francona es ahora el mánager de los Cleveland Indians y cree que Jordan tenía la oportunidad de jugar en la MLB si se mantenía a largo plazo.

“Creo que si hubiera estado dispuesto a invertir dos años completos más, y con eso me refiero a 800-900 turnos al bate, realmente creo que habría encontrado la manera de llegar a la MLB”, explicó Francona al Chicago Sun.