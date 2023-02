Castigan a Leo Messi con humillante puntaje: Qué dijo el periodista que lo calificó

Es cierto que este martes no fue de las mejores jornadas para el Paris Saint-Germain, que cayó 1-0 de local ante el Bayern München alemán por la ida de octavos de la UEFA Champions League. El equipo se mostró apático, falto de ideas y desconectado en todas las líneas. Tampoco hubo jugadores que se destaquen por sobre sus compañeros. Pero para la prensa francesa, uno de las peores producciones fue la de Lionel Messi, quien fue “castigado” con un durísimo puntaje tras el partido.

Según los puntajes del diario L’Equipe publicados este miércoles, un día después del traspié del elenco parisino, Messi jugó para recibir un 3 de calificación. Misma suerte corrieron el brasileño Neymar, el italiano Marco Verratti, el francés Warren Zaire-Emery y el marroquí Achraf Hakimi.

Por su parte, el entrenador Christophe Galtier también recibió un 3 por su desempeño a cargo de la plantilla.

L' Equipe volvió a destrozar a #Messi con un insólito puntaje 🔢💥 Tras la caída del #PSG ante Bayer Múnich, el diario francés consideró que el campeón del mundo fue uno de los peores de la cancha y su letal puntuación así lo demuestra. 👇https://t.co/Y8ua5hGXE4 — TyC Sports (@TyCSports) February 15, 2023

Llama la atención el 4 que le puso el periódico deportivo de Francia al portero Gianluigi Donnarumma, principal responsable del único gol del partido como consecuencia de su floja respuesta ante el remate en solitario de Kingsley Coman.

🇦🇷 Lionel Messi: 3 puntos. 😳 La calificación que le puso el diario @lequipe ante Bayern Munich. pic.twitter.com/Hu1VxnPJeX — dataref (@dataref_ar) February 14, 2023

De esta manera, una vez más queda en evidencia la relación irreconciliable entre Messi y la prensa francesa, que desde antes del Mundial Qatar 2022 que “La Pulga” conquistó con la Selección Argentina ya hostigaba al mejor futbolista del mundo con abucheos y silbidos en el Parque de los Príncipes y otros estadios donde se presentaba el PSG.

José Barroso, redactor de L’Equipe, argumentó su decisión de calificar con un 3 a Leo Messi

Frente al revuelo que provocó la puntuación que L’Equipe le otorgó a Messi por su producción ante Bayern München, la prensa argentina comenzó a buscar explicaciones y José Barroso, redactor del periódico francés, dio sus argumentos en una entrevista televisiva.

“Somos 4 o 5 los que puntuamos y luego hacemos una media. No es una falta de respeto, no lo hacemos para decir que un jugador es bueno o malo, es mostrar lo que percibimos de cierto jugador en cierto partido”, aseguró Barroso, en diálogo con el programa “F12” (ESPN).

🗞 Coman s'en remettre ? La une du journal L'Équipe de ce mercredi 15 février > https://t.co/KDb2jaTQoJ pic.twitter.com/qfHI8KBwpZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 15, 2023

Luego, en respuesta a las consultas de los panelistas, detalló: “Es dificil de hacer, porque hay 22 jugadores y no sabemos lo que pasa en las charlas, en las estrategias. Cada uno tendrá su opinión, pero depende también del resultado final, porque las victorias y derrotas son colectivas”.

“Durante la primera hora no hubo ni un tiro al arco del PSG. Eso también se evalúa. No estuvieron al nivel que se esperaba”, sostuvo el reportero.

En cuanto al cuestionado puntuaje de Leo Messi, Barroso dijo que influyó mucho las expectativas que había por el desempeño del campeón del mundo con la albiceleste. “La nota de Leo no es una cuestión de nacionalidad, sino de esperanza. ¿Qué se espera de él? No es lo mismo lo que se espera de Soler. Messi no hizo un partido horrible, pero cuando tú estás en los octavos de la Champions, te esperas otra cosa. Es su responsabilidad que el equipo llegue al arco. Es obvio que también es algo colectivo, pero Neymar y Verratti también tienen un 3 por ese motivo”, señaló.

¿Leo Messi se va del PSG? Una reunión sobre su renovación de contrato que dejó sensaciones negativas

Mientras el PSG atraviesa días complicados, con algunos resultados adversos y reiteradas críticas a algunos integrantes de la plantilla, en Francia se rumorea que Leo Messi estaría cerca de dejar el club parisino.

Une rencontre a eu lieu mercredi entre le père de Lionel Messi et la direction parisienne. Pour l'heure, le champion du monde n'a toujours pas accepté la proposition de prolongation de contrat du PSG. https://t.co/ROM8Uuy5Bh pic.twitter.com/Y8oqhMOkQo — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 15, 2023

De acuerdo a la información exclusiva publicada por L’Equipe, este miércoles se produjo una reunión entre el Jorge Messi, el padre del astro argentino, y la directiva parisina, pero de momento no se puede concretar un acuerdo porque el campeón del mundo no acepta la propuesta de ampliación de contrato del PSG.

Ante este escenario, se espera que en los próximos días haya otro encuentro entre el entorno de Leo y el club, pero, según consigna Mundo Deportivo, hay quienes sospechan que el jugador está ganando tiempo porque está tentado con mudarse a Miami para defender la camiseta del Inter de David Beckham.

LEER MÁS: Cristiano Ronaldo luce un reloj de 140 mil dólares: ¿Qué detalles lo hacen tan caro?

Sigue a AhoraMismo en Instagram