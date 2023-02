Leo Messi es finalista por premio FIFA The Best: ¿Con qué futbolistas compite el argentino?

La lista de 14 nominados anunciada a principios de este año ya es historia y este viernes la FIFA comunicó los tres futbolistas finalistas que competirán por el premio FIFA The Best, el cual será entregado al Mejor Jugador de FIFA 2022. Mediante un comunicado de prensa, la casa madre del fútbol confirmó que el argentino Lionel Messi, y los franceses Karim Benzemá y Kylian Mbappé son los tres ternados a llevarse el prestigioso galardón.

“Un total de 14 jugadores fueron nominados inicialmente para el premio The Best al Jugador de la FIFA, elegidos por un panel de expertos. De esta preselección, los tres finalistas han sido seleccionados por un jurado internacional compuesto por: entrenadores de selecciones nacionales masculinas, capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que han votado en el sitio web oficial de la FIFA”, explica el comunicado de la FIFA, el cual se compartió a través de sus redes sociales oficiales.

Según precisan desde la FIFA, el galardón reconoce a los jugadores más destacados del fútbol masculino entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022.

El ganador del premio FIFA The Best se conocerá en una ceremonia que se celebrará en París, Francia, el próximo 27 de febrero.

Análisis uno por uno: Por qué Messi, Benzemá y Mbappé merecen ganar el premio FIFA The Best 2022

Por el lado de Messi, el astro argentino que defiende la camiseta del Paris Saint-Germain redondeó un año soñado con la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, llevando a la Selección Argentina a conseguir su tercera estrella frente al siempre duro equipo de Francia, por entonces vigentes campeones mundiales.

Con siete goles -incluyendo un doblete en aquella inolvidable victoria final sobre Francia- y tres asistencias durante el torneo, “La Pulga” fue el referente indiscutido de la albiceleste y sacó a relucir su capitanía en todo momento.

Su destacada producción durante el certamen mundialista se tradujo en el Balón de Oro al mejor jugador de la competición, premio que ya había ganado en Brasil 2014. De esta manera, Messi es el único jugador de la historia en haber recibido dos veces el mismo galardón.

En cuanto a su producción en el PSG, el argentino fue una figura clave en el título de la Ligue 1 conquistado durante su primera temporada en el club, y continúa aportando goles y asistencias en la presente temporada.

Mbappé, por su parte, tan sólo tiene 24 y ya disputó dos finales del mundo consecutivas con el seleccionado de Francia. Si bien cayó en la última definición ante la Argentina de Messi, “Kiki” fue el gran responsable de que “Les Bleus” continúen con vida en una final que habían empezado con una desventaja de dos goles.

Como si fuera poco, Mbappé anotó ocho goles para ganar la Bota de Oro de Qatar 2022 y se convirtió en el primer jugador en 56 años en marcar un triplete en la final del Mundial.

A nivel clubes, Mbappé continúa siendo la gran llave de gol que tiene el PSG. En 46 partidos con el equip parisino durante la temporada pasada, Mbappé registró 39 goles y 26 asistencias.

En último lugar aparece el temible Benzemá, referente y romperedes del Real Madrid que obtuvo la UEFA Champions League 2021/22. A sus 35 años, fue protagonista absoluto de la serie de triunfos dramáticos que el elenco merengue hilvanó en los mano a mano para llevar al club español a conseguir la 14a “Orejona” para sus vitrinas.

“El Gato” marcó tres goles contra el París Saint Germain en octavos de final y contra el Chelsea en cuartos, antes de anotar tres tantos en los dos partidos en los que el Real Madrid eliminó al Manchester City en semifinales. Gracias a sus notables actuaciones, ganó el premio al mejor jugador de la competición y terminó como máximo goleador con 15 goles. Benzema también fue el máximo goleador de la Liga, con 27 tantos, y el Real Madrid conquistó su 35º título nacional.

Las cartas ya estan echadas sobre la mesa y el 27 de febrero se sabrá la verdad, pero no quedan dudas que los tres finalistas que compiten por el premio FIFA The Best 2022 hicieron los méritos suficientes como levantar el trofeo en París.

Cómo se determinaron los finalistas del premio FIFA The Best 2022

En un comunicado de prensa, la FIFA precisó el método seleccionado para acortar la lista de 14 nominados a tan sólo tres futbolistas que quedaron como los finalistas de la terna.

– De la lista de 14 finalistas, cada votante eligió su primera, segunda y tercera opción para el premio.

– Se otorgaron puntos a los nominados en función de su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero).

– Los capitanes de las selecciones nacionales nominadas no podían votarse a sí mismos.

– Las selecciones de los cuatro grupos de votación -entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados- contaban cada una con el 25% del total de votos, independientemente del número de votantes de cada grupo.

– The Best al Jugador Masculino de la FIFA se otorgará a la persona que obtenga el mayor número de puntos.

Si los finalistas empatan a puntos, el premio se otorgará al individuo que haya recibido el mayor número de primeras selecciones.

Desde el organismo presidido por Gianni Infantino aclararon que l procedimiento de votación para el The Best al Jugador de la FIFA está supervisado por observadores independientes,en tanto que Los resultados finales se publicarán íntegramente en FIFA+ tras la ceremonia de entrega de premios.

