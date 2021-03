Messi se ve envuelto en un furioso choque en el túnel tras triunfo del Barcelona

Lionel Messi se enfrentó al director deportivo del Sevilla, Monchi, en el túnel después de que el Barcelona realizara una remontada memorable el miércoles para vencer por 3-0 al conjunto andaluz en las semifinales de la Copa del Rey.

Monchi parece haber enfurecido a los jugadores del Barcelona al llamar al técnico Ronald Koeman un “llorón” tras la derrota del sábado ante los gigantes catalanes en La Liga. Los jugadores azulgranas vieron a Monchi en el túnel tras la victoria del miércoles y fueron a pedir explicaciones.

Posteriormente, surgieron los ánimos que llevaron a Monchi a decirle a Messi: “¡Siempre se gana lo mismo!” El capitán del Barcelona respondió, “te vas a casa enojado esta noche”, según Sique Rodríguez de la Cadena SER.

El Barça avanza a la final del torneo por un global de 3-2 tras remontar una derrota por 2-0 en el partido de ida ante el Sevilla. El conjunto de Koeman se enfrentará al ganador de la segunda semifinal del jueves entre el Athletic y el Levante.

No hay duda de que hubo mucha tensión entre las dos partes, tanto dentro como fuera del campo el miércoles. El Barça respondió a un tuit que el Sevilla había publicado burlándose de Gerard Piqué después del partido.

El Sevilla se había burlado del central tras la derrota del Barcelona por 4-1 ante el Paris Saint-Germain. Sin embargo, fue el empate a los 94 minutos de Piqué el miércoles lo que envió el partido a la prórroga. Martin Braithwaite luego golpeó al ganador para noquear al Sevilla.

La leyenda del Barcelona, Carles Puyol, también intercambió golpes con la estrella del Sevilla, Suso, en las redes sociales. Suso se había burlado de Pedri después del partido de ida, ya que el centrocampista ha dicho que el Barça debería haber tenido un penalti. Puyol claramente no se había olvidado cuando respondió con un simple “buenas noches”.

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, admitió después del partido lo decepcionado que había estado su equipo al perder una ventaja de dos goles y perderse la final, según informó Goal.

Dijo a los periodistas: “Experimentamos la sensación más aplastante en el fútbol al conceder con la última patada del partido. Hemos visto el lado amargo del fútbol, estar privados de una final, por la que hemos trabajado duro para intentar llegar, en la última jugada del partido. Tenemos que tragar veneno “.

Sin duda ha sido una noche dura para el Sevilla pero un partido eufórico para los gigantes catalanes. Messi fue capturado celebrando salvajemente cuando Piqué empató con un cabezazo en el tiempo de descuento.

