La oferta millonaria que Manchester City hará a Lionel Messi

El diario británico The Sun publicó la megaoferta que Manchester City le hará a Lionel Messi para quedarse con el argentino a partir del 30 de junio de 2021, fecha en que el futbolista finaliza su contrato con el FC Barcelona.

Tomorrow's back page: Manchester City have slashed their offer to Lionel Messi by a staggering £170million. | @dwright75 https://t.co/S5pHVZdxWG pic.twitter.com/Z5LoEcmq4X

La derrota del FC Barcelona ante Paris Saint Germain (1-4) por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League habría sido el detonante definitivo para que Messi decidiera emigrar a la Premier League en la próxima temporada.

De acuerdo a The Sun, Manchester City le ofrece a Messi un salario anual de 430 millones de libras (600 millones de dólares). La cifra representa un recorte de 170 millones de libras (237 millones de dólares) en relación a la propuesta que el City le presentó a Messi en agosto de 2020, cuando el rosarino estuvo a punto de dejar Cataluña e incluso llegó al extremo de enviar un burofax al club Culé.

Messi estuvo a un paso de abandonar el FC Barcelona en junio de 2020. Si decidió quedarse en el club Blaugrana fue para evitar un litigio judicial con la institución española. El 30 de junio de 2021, de acuerdo a las normativas FIFA, tendrá la potestad para negociar con cualquier club como agente libre.

Otra de las alternativas para Messi es Paris Saint Germain, quien podría ofrecer una propuesta similar a la del Manchester City. De acuerdo a la prensa argentina, al futbolista lo seduce más la posibilidad de jugar en la Premier League que en la Ligue 1.

Manchester City have confirmed that no approach has been made to Lionel Messi, despite the forward entering the final four months of his Barcelona contract.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 19, 2021