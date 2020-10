¿Qué le dijo Koeman a Messi cuando ambos se abrazaron?

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, ha explicado lo que le dijo al capitán Lionel Messi después de la impresionante victoria del miércoles por 2 goles a 0 contra la Juventus en la Liga de Campeones en Turín.

Los visitantes vencieron cómodamente en el Allianz Stadium gracias a los goles de Ousmane Dembelé y Messi. El entrenador y el capitán fueron vistos charlando y abrazándose cálidamente después del partido.

Se le preguntó a Koeman después del partido sobre qué había estado hablando con Messi, según informó Marca.

“Mi relación con Leo nunca ha sido complicada. Hablamos claro en la reunión que tuvimos. Creo que ha hecho todo lo posible para ganar los partidos. Lo único que le he dicho después del partido es debemos cerrar los partidos antes. Hemos creado mucho, es parte de nuestro juego ofensivo y con él siempre creamos muchas oportunidades.”

Las relaciones entre los dos ciertamente parecen haber mejorado desde el apretón de manos bastante frío que intercambiaron en la victoria de pretemporada sobre el Girona en septiembre.

Qué imagen… Messi y Koeman, en el amistoso vs. Girona. pic.twitter.com/PQ0Yj9YSF9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2020

El gol de Messi fue el tercero de la temporada en siete apariciones en todas las competiciones con el Barcelona. Los tres goles han llegado desde el punto de penalti y el capitán aún no ha marcado de jugada.

Messi, apodado el “Harry Potter” del fútbol

Messi también repartió una asistencia en la victoria del miércoles, dando a Dembelé el primer gol con un magnífico pase cruzado. El capitán estuvo involucrado en todas las mejores jugadas del Barça y fue una amenaza constante.

El exdelantero de la Juventus Christian Vieri elogió a Messi después del partido cuando habló sobre el internacional argentino en CBS Sports, según informó AS.

“Fue un Barcelona increíble; no hubo partido. Podían haber marcado seis, siete goles fácilmente. Jugaron fantásticamente bien. Messi es un mago, es el Harry Potter del fútbol y cuando deja de jugar, apago mis televisores. No voy hay nada por ver en la tele si él no juega y me voy a Netflix.”

El gol de Messi también fue el número 70 en la fase de grupos de la Champions League, más de lo que ha logrado ningún otro jugador, según la UEFA.

¿Messi debe descansar?

El capitán del Barcelona ha jugado cada minuto para su club y para su país esta temporada, lo que significa que podría tener un descanso. El próximo partido del Barça es contra el Alavés en Mendizorrotza el sábado, y Koeman tendrá que decidir si vuelve a alinear al capitán.

El Barça venció 0 a 5 al Alavés en su última visita a Mendizorrotza, lo que sugiere que esta podría ser una oportunidad para darle un respiro a Messi, particularmente porque el equipo tiene otra semana con dos partidos.

El Dynamo de Kiev visita el Camp Nou el miércoles en la Liga de Campeones y el Real Betis lo sigue tres días después en La Liga antes de que el fútbol nacional se detenga para el último parón internacional de 2020.

Koeman tampoco cuenta actualmente con Philippe Coutinho debido a una lesión, pero todavía tiene muchas opciones para reemplazar a Messi si siente que su capitán necesita un descanso con Dembelé, Ansu Fati, Antoine Griezmann y Martin Braithwaite, todos en forma y disponibles.