‘Messi y su valija’: el cuento que hizo llorar a Leo y Antonela Roccuzzo – VIDEO

Con las emociones a flor de piel, Lionel Messi disfruta de la Copa del Mundo conquistada con la Selección Argentina en su Rosario natal, donde pasará Navidad y Año Nuevo junto a sus familiares y amigos. En ese contexto, el flamante campeón mundial se hizo eco del cuento que escribió y leyó en radio el periodista Hernán Casciari, el cual lo tiene como protagonista y destaca el sentido de pertenencia que tuvo siempre por su país, aún cuando las críticas eran más que los elogios por las consecutivas finales perdidas.

Mediante un mensaje de voz enviado al periodista argentino Andy Kusnetzoff, con quien mantiene un estrecho vínculo, Messi admitió este jueves que tanto él como su esposa, Antonela Roccuzzo, rompieron en llanto al escuchar el adelanto de “Messi y su valija”, la última obra de Casciari que se estrenará en febrero próximo cuando salga la versión completa en la revista de fútbol “Orsai”.

“Hola Andy, ¿cómo andas? Bueno, nada. Te quería mandar este audio porque estaba acá, nos levantamos con Anto, estábamos tomando mate, me puse a mirar un poquito de Tik Tok y vi ahí lo que contaste, la historia que contaste, y la verdad que buenísimo. Me alegro de que te hayas superado, que haya salido todo bien, que hayas contado lo que contaste”, comienza el audio del histórico número 10 de la Selección, haciendo alusión a un problema de salud que atravesó Kusnetzoff.

Leo Messi nos mandó un audio, se emocionó con la historia de Andy y el cuento de @casciari.

Es algo insólito y hermoso.#Perros2022 cierra el año de la menor manera ❤️‍🩹🇦🇷 pic.twitter.com/M9KndIdmkZ — Perros de la Calle (@perroscalleok) December 22, 2022

En la continuidad del mensaje, Messi cambió de tema y se refirió a la emoción que le provocó el cuento de Casciari “Lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, la verdad que fue impresionante. Nos pusimos a llorar los dos -con Antonela Roccuzzo- porque es algo muy cierto todo lo que cuenta. Y nada, quería mandarles un saludo a los dos, agradecerles, y decirles que lo escuchamos, nos emocionamos, nos hicieron llorar y nada, quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande para todos. Y gracias otra vez”, concluyó “La Pulga”, notoriamente conmovido por el homenaje hacia su persona.

Como era de esperarse, tanto Kusnetzoff como Casciari no salían de su asombro al escuchar los saludos que les mandó el rosarino a ambos. “Es muy grande”, dijo el conductor del programa radial “Perros de la Calle” (FM 104.3 Urbana Play). Y agregó: “Cerremos el Mundial, no”. Mientras tanto, Casciari comparó el momento vivido con el gesto de Messi con su familia tras ganarle a Francia en los penales: “Ya está, ya está, como dijo Leo después de ganar”.

“Messi y su valija”: el relato de Hernán Casciari que emocionó a Leo Messi y Antonela Roccuzzo

Este miércoles, el periodista y escritor Hernán Casciari participó del programa “Perros de la Calle” de forma virtual, y durante su salida al aire dio un anticipo a los oyentes de “Messi y su valija”, el cuento de su autoría que saldrá en la edición de febrero de la revista “Orsai”. Y si bien emocionó a los colegas que lo escuchaban atentamente, jamás imaginó que su historia llegaría tan rápido a los oídos de Messi.

“Yo me acuerdo que los sábados del 2003. A la mañana. En el canal TV3 de Cataluña, se transmitía en directo los partidos de las inferiores del Barcelona. Los sábados a las 11:30 y los domingos a las 9:30. En los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas: ‘¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo lata leche condensada?’ y ‘¿a qué hora juega el chico rosarino de 15 años que hacía goles todos los partidos?’”, comenzó.

Tomó un poco de aire, y continuó: “En la temporada 2003-2004, Lionel Messi jugó 37 partidos y convirtió 35 goles: el rating matutino de la TV catalana, esos sábados, superó al nocturno. Mucha gente empezaba a hablar de este nene. En las peluquerías, en los bares y en las tribunas del Camp Nou. El único que no hablaba era él”.

Play

Video Video related to ‘messi y su valija’: el cuento que hizo llorar a leo y antonela roccuzzo – video 2022-12-22T16:08:45-05:00

Luego, Casciari se refirió a los modismos que siempre acompañaron la carrera del máximo emblema de la Albiceleste, a pesar de la distancia con su Rosario natal. “En las entrevistas post partido, todas las preguntas las respondía con un sí o con un no. A veces decía ‘gracia’ y después bajaba la vista, no hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán, pero había algo bueno cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga, se comía todas las eses y decía ful en lugar de falta”, recordó. Y subrayó: “Descubrimos, con alivio, que era de los nuestros, de los que teníamos la valija sin guardar”.

Casciari, autor del cuento “Messi es un perro”, explicó esa metáfora escrita en la crónica que será divulgada en la edición de febrero. “En esa época había dos clases de inmigrantes en Barcelona: los que guardaban la valija en el ropero, ni bien llegaban a España, decían ‘vale’, ‘tío’ y ‘hostias’. Y los que teníamos la valija sin guardar manteníamos las costumbres, como por ejemplo el mate o el yeísmo. Decíamos ‘yuvia’, decíamos ‘caye’, para no olvidarnos. Empezó a pasar el tiempo. Messi se convirtió en el 10 indiscutido del Barça. Llegaron las Ligas, las Copas del Rey y las Champions. Y tanto él como nosotros, los inmigrantes, supimos que el acento era, de todas las cosas, lo más difícil de mantener”, detalló.

Entre los ejes de su texto, uno de los que más destaca Casciari es el que refiere a los modismos de Messi, quien nunca olvidó sus raíces a pesar de los flashes y los euros. “A todos nos costaba mucho seguir diciendo gambeta en vez de regate, pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final. Y Messi fue nuestro líder en esa batalla. El chico, aquel que no hablaba, nos mantenía viva la forma de hablar”, valoró.

“Celebrábamos que, en el vestuario, siempre tuviera el termo y el mate. De repente era el humano más famoso de Barcelona pero, igual que nosotros, nunca dejaba de ser un argentino en otra parte”, aseguró el periodista argentino.

“Messi nos hizo felices de una forma tan serena, y tan natural, y tan nuestra, que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina no lo podíamos entender”, mencionó Casciari sobre el peor momento de Leo en la selección. Y agregó algunos comentarios despectivos que le dedicaron sus principales críticos en aquel entonces: “Pecho frío. Solamente te importa la plata. Quedate allá. No sentís la camiseta. Sos gallego, no argentino. Si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez. Mercenario. Viví quince años lejos de Argentina, y no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más querés en el mundo. Ni dolor más insoportable que oír, en la voz de tu hijo, la frase que escuchó Messi de su hijo Thiago: ‘Papá, ¿por qué te matan en Argentina?’”.

Las cuatro finales perdidas con el seleccionado argentino motivaron una medida tajante de Messi, quien en 2016, tras perder la Copa América Centenario ante Chile, anunció su retiro del equipo: “La renuncia de Messi a la Selección Argentina fue casi un alivio para nosotros, los inmigrantes. No podíamos verlo sufrir así, porque sabíamos cuánto amaba a su país y los esfuerzos que hacía para no romper el cordón umbilical”.

“Ahí ocurre, creo yo, el hecho más insólito del fútbol moderno: la tarde de 2016 en que Lionel se cansó de los insultos y decidió renunciar, un chico de quince años le escribió una carta por Facebook que terminaba diciendo: ‘Pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te quiere quitar’. Siete años después, Enzo Fernández, el autor de la carta, resultó el jugador revelación del Mundial de Lionel Messi”, prosiguió Casciari con su narración, provocando las lágrimas de sus colegas y, muy probablemente, de gran parte de la audiencia.

Afortunadamente, el alejamiento de Messi de la Selección Argentina duró unos pocos meses, ya que su amor por la camiseta y el liderzago que debía asumir ante el retiro de otros referentes lo motivaron a intentarlo de nuevo. “Al volver, ganó todo lo que le faltaba y cerró las bocas de sus detractores. Aunque algunos lo encontraron ‘por primera vez vulgar’ frente a un micrófono. Fue cuando dijo: ‘Qué mirá’, bobo, andá payá’. Para nosotros, los que vigilamos su acento durante quince años, fue una frase perfecta, porque se comió todas las eses y su yeísmo sigue intacto”, subrayó Casciari, quien ya no podía ocultar su emoción.

“Ahora algunos inmigrantes ya volvimos; otros se quedaron. Y todos disfrutamos ver a Messi volver a casa con la Copa del Mundo en su valija sin guardar”, manifestó en su texto. Por último, expresó: “Y ayer, como cada año, Messi volvió de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario, para saludar a sus vecinos. Sus costumbres no cambian. Lo único que cambia es lo que nos trajo en la valija”.

La impactante predicción de Casciari en 2019: Argentina en la final de Qatar 2022 y definición con prórroga

“Me acaban de avisar que el 7 de febrero de 2019, en directo por Telefe, vaticiné final argentina con prórroga de infarto en en Mundial de Qatar”. Con ese tuit, Casciari recordó la oportunidad en la que presagió, tres años atrás, que la Selección Argentina sería campeón en el Mundial Qatar 2022 y ganaría la Copa del Mundo tras una definición que incluía una prórroga.

“En la final de Qatar, en 2022, cuando Argentina empiece a jugar la prórroga, cuando mi corazón esté a punto de estallar, mis dos hijas van a estar al lado mío, en el sofá, temerosas de mi infarto, inmensas, convertidas en todas las mujeres que perdí”, cerró Casciari la lectura de su texto en febrero del 2019 en la pantalla del canal Telefé.

Me acaban de avisar que el 7 de febrero de 2019, en directo por Telefe, vaticiné final argentina con prórroga de infarto en en Mundial de Qatar. Minuto 4:28shttps://t.co/scAlvFLdTA PD: No era presagio, era deseo. — Hernán Casciari (@casciari) December 22, 2022

De todos modos, el propio escritor se encargó de aclarar en su publicación de Twitter: “No era presagio, era deseo”.

LEER MÁS: Antonela Roccuzzo sufre incómodo momento con hincha mexicano: ¿Qué pasó? – VIDEO



Sigue a AhoraMismo en Instagram