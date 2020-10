Maradona en su día: Un Dios humano e imperfecto

No siendo ni argentino ni italiano de cuna solía ser difícil encapsular lo que significa Maradona para la gente. Tuve el privilegio de poder conocer gente que lo pudieron explicar y darle una sentimiento con un poco más de dinámica a una persona que salió de la miseria absoluta para convertirse en una leyenda.

Esto a veces es lo más complicado en separar. Muchas personas lo desmeritan como jugador por su manera de comportarse fuera de ella. En la otra cara de esa moneda también existen esos que lo glorifican como persona en base a lo que hizo dentro del terreno de juego. Obvio que entré a un argumento que parece encarar a los dos extremos en la escala.

Maradona fue un símbolo de múltiples épocas de la sociedad argentina. Fue un chico que salió de lo más pobre de la esfera social de Argentina. Este mismo chico salió de esa situación en base a sus capacidades y esfuerzos impresionantes. Y eso se vio desde su primer gol con la selección albiceleste.

Maradona – Gol del siglo (HD)Maradona Gol del Siglo contra los Ingleses World Cup Mexico 1986 2014-04-16T20:50:59Z

Maradona también fue alguien que fue capaz de levantar a un pueblo anímicamente que había estado muy golpeado por el regimen militar que se bajó del poder en 1983 y sus consecuencias. Argentina seguía con el dolor de la Guerra de la Malvinas además de una terrible hiperinflación que dejó a mucha gente en situación de pobreza.

El mundial de México fue algo que levantó al país. Y al ser la cara de esa selección, Maradona ya estaba en camino a convertirse en el icono que ahora es. Varios argentinos te dicen que cuando visitan a un país y muestran su pasaporte en el aeropuerto de pronto no conocen al país en sí, pero te dicen “Ah, Maradona” o “Ah, Messi.”

Ese fue el impacto del chico de Villa Fiorito que parecía tener el balón atado a esa zurda prodigiosa.

El dinero y la fama no son ni buenos ni malos. Lo que sí hacen es amplificar lo que uno es como person. En el caso de Maradona, esto era la verdad pura. Como solía ser, Maradona no solo fue un símbolo de Argentina en los tiempos de adversidad, también lo fue en los tiempos de decadencia cuando llegaron los 90.

El principio de la década lo tenía en la cima del mundo cuando estaba en Napoli, pero esos últimos años comezaron a ver su declive personal. Al final de esa década, esa fama que generó muchos elogios y lo tenía casi en el borde del infierno.

Anecdota de Maradona, Arcucci y la mafia napolitanaDaniel Arcucci cuenta la relación entre Maradona y la mafia napolitana. 2018-09-14T14:00:00Z

Como fue en Argentina, también lo fue para los napolitanos y el resto del sur de Italia que se había visto abatido por sus paisanos del norte. Maradona es visto como un dios allí como lo es en Argentina. Pero dentro de esa fama, hubo una factura que tuvo que pagar.

From @asifkapadia fantastic documentary, Diego Maradona leading the celebrations in the champagne-soaked changing rooms after Napoli's iconic Scudetto win in '87. One of the most joyous videos we've ever seen. #Diego60 pic.twitter.com/a443VAgim3

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) October 30, 2020