Maradona cumple 60 años y confiesa cuál es su cuenta pendiente en el fútbol

El astro argentino Diego Armando Maradona cumple 60 años este viernes 30 de octubre. Para celebrarlo, la mítica revista France Football publicó un fragmento de la entrevista con el exfutbolista de la Selección Argentina, que puede leerse entera en la última edición papel de dicho medio.

C'est l'événement de la semaine ! France Football publie un numéro collector consacré à Diego Maradona ! Avec un format plus grand et une interview d'El Pibe de Oro ! 🇦🇷🔥 Le sommaire complet d'un numéro IMMANQUABLE : https://t.co/gXoNvPArVf pic.twitter.com/i3GjS7NiQO — France Football (@francefootball) October 26, 2020

El exjugador de la Selección argentina, campeón del mundo con México 1986, respondió con ironía cuando le preguntaron sobre sus cuentas pendientes en el fútbol. “Poder marcar otro gol a los ingleses, con la mano derecha esta vez“, respondió el actual entrenador de Gimnasia de La Plata, equipo de la Liga Profesional Argentina.

Classez-vous Diego Maradona parmi les trois plus grands joueurs de l'histoire ? https://t.co/X4GCXBp1jB — France Football (@francefootball) October 30, 2020

En dicha entrevista, Maradona dice sentirse satisfecho por haber cumplido su misión dentro de un campo de juego: “Tengo la sensación de haber dado placer y diversión a la gente que venía a verme al estadio y que me veía por televisión”.

France Football presentó esta entrevista con Maradona como la “primera nota de Maradona con un medio francés luego de 25 años” sin abonar un contribución económica al exfutbolista.

La mano de Dios

El 22 de junio de 1986, la Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México. Diego Armando Maradona convirtió los dos tantos del equipo Albiceleste, que terminaría ganando ese campeonato.

😳 Polémicas declaraciones de Maradona al recordar 'La Mano de Dios' 🎂 El argentino cumplirá 60 años dentro de unos días#BeSoccer #Argentina 👇👇👇👇https://t.co/VhUX8jZcRp pic.twitter.com/WjmsgyqWfA — BeSoccer ES (@besoccer_ES) October 27, 2020

El primer tanto de Maradona fue con la mano. El 10 del equipo argentino saltó a disputar una pelota con el portero de Inglaterra, Peter Shilton, y para alcanzar el balón extendió el brazo izquierdo. El árbitro Ali Bin Nasser no alcanzó a ver la infracción del futbolista argentino y convalidó el gol.

En una entrevista con el diario The Guardian, el exárbitro de origen tunecino explicó su error con estas palabras: “Estaba esperando que Bogdan Dotchev (árbitro asistente) me diera una pista de lo que había pasado exactamente pero el no señaló la mano. Y las instrucciones que la FIFA nos dio antes del juego fueron claras – si un colega estaba en una mejor posición que la mía, debía respetar su visión”.

El segundo gol argentino también sería autoría de Maradona. Esta vez, la figura del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo se gambetearía a medio equipo inglés para decorar la obra maestra más grande de la historia de los mundiales.

El gol a Inglaterra en la cultura argentina

Para los hinchas argentinos, ese partido contra Inglaterra es considerado el encuentro más importante de la historia del fútbol.

En el año 2000, el popular cantante “Rodrigo” compuso el que a esta altura es un clásico para todos los argentinos, una canción que suena en todas las fiestas, sea o no Maradona el tema en cuestión de ese festejo.

Se trata de “La mano de Dios”, una canción clásica del género cuarteto. “Rodrigo”, quien moriría en un accidente automovilístico meses después de dar a luz el tema, quedó inmortalizado por ese homenaje al gran ídolo de la Albiceleste.

Cabe recordar que el título y el nombre con el que se lo conoce a ese gol contra Inglaterra derivó de una declaración que hizo el propio Maradona. Esto solía responder el astro cuando le consultaban si el gol había sido convertido con la mano: “Lo hice con la cabeza de Maradona pero con la mano de Dios”.

Maradona siempre consideró la canción de “Rodrigo” como la más linda que se compusieron en su nombre.

LEER MÁS: [VIDEO] Arde Real Madrid: Benzema criticó a Vinícius y lo captó la TV

Sigue a AhoraMismo en Instagram