Se viraliza video del momento en que Maradona conoció a Chespirito: Era su ídolo

Han pasado ya un par de días desde que falleció Diego Armando Maradona, tras sufrir un cuadro cardiaco-respiratorio, mientras se encontraba en su casa de Buenos Aires, y entre las muchas publicaciones que estado dando vueltas en redes sociales del gran Pelusa, acaba de volverse viral un video del momento en el que el astro del fútbol conoció al astro del humor, el fallecido Chespirito, quien era su ídolo.

En el clip, captado en el 2005, cuando Chespirito visitó Argentina, se aprecia el rostro de un emocionado Maradona saludando al actor mexicano, quien con mucha humildad lo saluda y recibe los cumplidos que el exmundialista y su familia le dan.

“Nosotras le queremos apagar el televisor, en realidad, porque cuando lo mira a usted, no habla con nadie, no hace nada, solo mira El Chavo, entonces decimos basta El Chavo”, comentó una mujer al fondo del clip. “Llora de la risa no puede ser”.

Acto seguido y con rostro de “no lo puedo creer”, Maradona abrazó fuerte al creador de El Chapulín Colorado y le dijo: “Gracias por venir maestro, usted es mi ídolo”.

Chespirito bromeó con Maradona y le mencionó que los mejores son pequeños, en alusión a la baja estatura de ambos.

Al final, Maradona hace gesto de triunfo y confiesa que fue un sueño cumplido.

Pero la emoción de Maradona no paró allí. El genio del balompié luego lo invitó al programa de televisión “La noche del 10”, de Canal 13, que presentaba el Pelusa, y allí volvieron los elogios mútuos, en una de las conversaciones que el futbolista atesoró como de las mejores de toda su vida, según lo confesó.

Maradona le dio la bienvenida al show a Chespirito declarándole nuevamente su amor, admiración y afecto, y le mencionó que era un honor tenerlo cara a cara, emocionándose aún más cuando Roberto Gómez Bolaños le dijo que él también era su ídolo.

“No es fácil estar al frente de quien ha sido mi admiración… Maradona encabeza toda esta legión de magníficos jugadores. Maradona ha sido lo máximo”, dijo Chespirito, haciendo que el rostro se le llenara de alegría al astro mundialista.

Cuando falleció Chespirito, el 28 de noviembre del 2014, Maradona tambien le dedicó unas bellas palabras a su ídolo.

“Es alguien que yo sigo queriendo, sigo viendo, y me sigo riendo del humor sano que tenía Chespirito. Me parece que esta gente no se va, esta gente es tan grande, que los tenés siempre en frente”, dijo a la prensa en aquel momento. “Yo hice un programa y lo llevé, y me dijeron que teníamos 17 minutos para hablar y les dije ¿17 minutos? este es mi programa… hicimos 38. Creo que si estaba sufriendo, mejor que vaya a hacer sonreír a mi mamá, que está en el cielo al lado de él seguro; seguro, porque los buenos se juntan”.



