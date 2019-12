¿Qué tanto amó Florinda Meza a Chespirito?: en aniversario de su muerte revela la verdad

Este día de Acción de Gracias se cumplió el quinto aniversario de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, y mientras sus fans más fieles siguen llorando su muerte, la mujer que compartió la mayor parte de su vida junto a él, aprovechó la fecha para gritar a los cuatro vientos lo mucho que amó a su esposo.

Tras varios días compartiendo todo tipo de mensajes por el aniversario de la muerte del comediante, Florinda Meza, quien compartió 40 años de su vida junto al creador del Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, aseguró una vez más que su marido fue el hombre más importante de su vida.

Doña Florinda dejó ver que cumplió al pie de la letra el juramento de amor eterno que le hizo al mexicano y para probarlo compartió un par de imágenes a lo largo de los 40 años que estuvieron juntos, en las que se aprecian sus años mozos, en los que todo era alegría y otra de los últimos momentos del comediante, en una silla de ruedas.

“En las buenas y en las malas. Te amaré eternamente mi Robert”, fue la frase con la que la viuda de Chespirito quiso honrar el inmenso amor que sintió y que profesa todavía por su príncipe azul. “Sin ti no soy la misma. Te amo y te amaré siempre”.



La publicación de la actriz causó tanta emoción entre sus fanáticos, que de inmediato sus redes sociales se llenaron con todo tipo de mensajes y comentarios, donde no solamente la elogiaron por seguir mostrando su amor por Chespirito sino por la bella historia de amor que escribieron juntos.

En solo unas horas la publicación de la mexicana tuvo miles de “likes” y frases de apoyo en medio del luto que aun no ha podido superar.

Esta semana la actriz puso un video en su Instagram, donde aseguró que sus días ya no son iguales desde que el comediante falleció, ahora la actriz colgó una imagen en la que aparece junto a su fallecido esposo, con la que le hizo un juramento.

“Feliz aniversario, mi alegría. Te amaré eternamente”, fue el comentario con el que la actriz que diera viuda a Doña Florinda en la serie de televisión El Chavo del 8, quiso honrar a su marido y con la que confesó que aunque pasen los años ella no tiene ningún interés en rehacer su vida sentimental con nadie más, porque su corazón solo pertenece y pertenecerá al querido Chespirito.

Florinda también ha dejado ver que sigue guardando luto por su esposo, pues desde que falleció el comediante, es común verla con atuendos de color negro.



La actriz mexicana, quien recientemente cumplió 70 años, también confesó en otra publicación los bellos recuerdos que guarda del hombre con el que compartió la mayor parte de su vida.

“El futuro no existe, es una visión: una mera ilusión, pero el hoy bien vivido se convierte en un ayer, digno de ser recordado. Pero en mi ahora, la nostalgia y la añoranza, son la migraña de mis recuerdos”, dijo la actriz en su red social. “Nuestro tiempo juntos fue memorable, porque aunque ningún día parecía igual a otro. No lo era. La sorpresa y el instante mágico se presentaban porque así queríamos que sucediera”.



“Cinco años han pasado y no sé cómo he podido, o cómo todos hemos podido estar sin él. O es que sí, sí tenemos todavía algo de él claro: su legado. Ahora cada día me parece tan igual al anterior. Será que en mis días ya no hay bendiciones, será que se acabaron las promesas para mí o será que con tu partida perdí la habilidad de encontrar la magia de la vida”, agregó la viuda del comediante.



La pareja estuvo junta más de cuatro décadas y a pesar de que el humorista le llevaba casi 20 años de diferencia de edad a su mujer, fueron uno de los matrimonios más sólidos del mundo del entretenimiento.

Chespirito falleció hace cinco años en Acapulco, tras sufrir fallas cardiacas.