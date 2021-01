¿La llegada de James Harden significa el fin de Kyrie Irving con los Nets?

Estuvo menos de 48 horas con los Brooklyn Nets, pero parecía como si los conociera a sus compañeros toda su vida. James Harden pisó la cancha y muchos sabían que tendría un impacto en su nuevo equipo, pero pocos se imaginaban que lo tendría de esta manera tan rápido.

El exjugador de los Houston Rockets llegó a Brooklyn e hizo historia al convertirse en el primer jugador en la historia de esta franquicia al anotar 32 puntos, 14 asistencias, 12 rebotes y cuatro robos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en tener un triple-doble con más de 30 puntos en su debut con un nuevo equipo.

Para Harden fue una reunión con su excompañero con el Oklahoma City Thunder y pareció como si nunca se hubiesen separado. Harden y Kevin Durant combinaron para 74 puntos, 19 asistencias y 16 rebotes en el partido.

.@JHarden13's 14 AST-debut made him look like he's been playing in Brooklyn for a long time. 😮 #OnlyHere #BrooklynTogether

Catch the intense action and riveting drama unfold on NBA TV Philippines, @OneSportsPHL, and @TV5manila! 📺 pic.twitter.com/rue7Y31Nir

— NBA Philippines (@NBA_Philippines) January 17, 2021