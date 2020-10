Live Stream: cómo ver gratis Los Angeles Lakers – Miami Heat (Partido 4 de las Finales de la NBA)

Las Finales de la NBA han recuperado el interés que parecían haber perdido tras la segunda victoria de los Lakers y las lesiones de dos de los hombres más importantes de Miami Heat: Adebayo y Dragic.

Un estelar Jimmy Butler se encargó de darle la emoción necesaria a la eliminatoria con una actuación colosal: 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias en la victoria por 115 a 104 de Miami Heat frente a Los Angeles Lakers.

Jimmy Butler's triple-double in Game 3 gets Heat their first win of the series against the Lakers

Butler was unstoppable in the third game, coming in hot with 40 points, 13 assists and 11 rebounds.

Game 4 on Wednesday October 7 (1:00am GMT)#KobbyKyeiSports pic.twitter.com/kEOlvSDyLO

— KOBBY KYEI SPORTS (@KobbyKyeiSports) October 5, 2020