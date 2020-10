LeBron James es fuertemente criticado por abandonar la cancha antes de terminar el partido

En los momentos finales de la gran victoria de Miami Heat, el emblema de Los Angeles Lakers, LeBron James, se fue de la cancha a falta de 10 segundos para terminar el partido.

Ambos equipos vieron cómo el reloj se agotaba mientras James se dirigía al túnel de los jugadores. Sus compañeros de equipo lo siguieron poco después. No hubo intercambio de saludos entre jugadores al final del partido.

LeBron walks off the court leaving team shorthanded on the final possession pic.twitter.com/ndbbD1dS7I — Barstool Sports (@barstoolsports) October 5, 2020

“No son buenas maneras de terminar un partido”, dijo el locutor de la ESPN Mark Jackson justo antes de que los árbitros del partido tuvieran que pedirle a los Lakers que volvieran a la cancha.

Mientras los Lakers regresaban lentamente a la cancha para jugar su última posesión de la noche, se vio a James entrando al vestuario quitándose los accesorios del brazo.

LeBron walked off the court with 10 seconds left. pic.twitter.com/zTvwZhHDq5 — SportsCenter (@SportsCenter) October 5, 2020

Se le preguntó a LeBron si salir de la cancha antes del final del Partido 3 tenía que ver con el hecho de que los Lakers no iban a tener suficiente tiempo para remontar o si la decisión fue puramente por frustración. LeBron respondió: “Ambos”.

LeBron on if he walked off the court early because he thought the game was over or out of frustration “Both” pic.twitter.com/vH61O4rDCS — gifdsports (@gifdsports) October 5, 2020

Sin embargo, no fue la decisión de James de no felicitar a Heat lo que generó duras críticas, sino el hecho de que LeBron eligió no esperar hasta que el reloj del partido expirara. Muchos fans expresaron su frustración con James.

MJ or Kobe would never… — drsteg458 (@drsteg458) October 5, 2020

Un usuario en Twitter incluso se acordó de cuando Isiah Thomas y sus Detroit Pistons se fueron del campo en los últimos segundos de las Finales de la Conferencia Este de 1991 tras perder contra los Bulls de Jordan.

Actuación épica de Jimmy Butler en unas Finales de la NBA

Con la terrible posibilidad dejar la eliminatoria con un balance de 3 a 0, los Heat se recuperaron con una sólida actuación el domingo.

El triple-doble de 40 puntos del All-Star Jimmy Butler (13 asistencias, 11 asistencias) fue clave para que su equipo pudiera vencer por 115 a 104 a Los Angeles Lakers.

Actualización de las lesions de Bam Adebajo y Goran Dragic

Ahora, con la oportunidad de conseguir una ventaja de 3-1, James y los Lakers buscarán capitalizar su oportunidad de oro el martes por la noche en el Partido 4.

James confía en revertir las malas sensaciones del último partido: “No siento que hayamos bajado la guardia. Además, no siento que estemos preocupados. No nos preocupa. Sabemos que podemos jugar mucho mejor”.

Adebayo, que habló con los periodistas el domingo antes del Partido 3, aún no está del todo recuperado. Dice que se siente mejor, pero les recordó a todos que la decisión de jugar está fuera de sus manos.

“Depende del personal médico”, dijo Adebayo. “Estoy tratando de volver lo más rápido posible. Hay que ir viendo día a día. Cuando digan que estoy listo para jugar, estaré ahí”.

En cuanto a Dragic, que sufre fascitis plantar, no hay una fecha clara para su regreso por el momento.