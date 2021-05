Leo Messi hace un gesto de capitán previo a partido ante el Atleti ¿qué hizo?

A falta de cuatro fechas para que termine la temporada, el Barcelona sigue en la pelea por el título. Por eso Leo Messi ha decidido hacer todo lo posible dentro de la cancha para hacer lo que pueda para que su equipo puede volver a ganar el título liguero. Su actuación contra el Valencia fue la última en una serie de ejemplos que lo siguen manteniendo como el mejor jugador del mundo.

En el partido ante el Valencia, Messi volvió a hacer historia al convertirse en el cuarto máximo goleador en la historia del fútbol, superando a otra leyenda del Barcelona: Romário.

Ahora el gran detalle que tuvo fue expandir en su obligación como capitán. Tras la victoria en Mestalla ante del equipo Ché, Messi tomó una decisión de ofrecer un ambiente que unifique al equipo con los últimos partidos de la temporada pendientes.

El capitán del Barcelona invitó a los integrantes de su equipo a comer en su casa para poder reenfocar a todos y ofrecer una oportunidad de poder unirse a un objetivo común.

Para recuperar la fuerzas

En el vestuario azulgrana hizo mucho daño la derrota ante el Granada. La oportunidad era ideal. Partido en casa donde si se conseguía la victoria, se colocaban líderes por primera vez y en el momento más importante de la temporada.

Sin embargo, el partido no salió como se esperaba y cayeron derrotados. Tras ese partido, la plantilla se vino abajo a nivel anímico pero el partido de Valencia podía volver al equipo en la pomada. Y así fue. Los azulgranas, que empezaron perdiendo, reaccionaron bien y se llevaron los tres puntos de Mestalla gracias al doblete de Leo Messi y al tanto de Griezmann.

Tras este fin de semana, donde Real Madrid y Atlético han ganado sus partidos, la plantilla arranca una de las semanas más importantes de la temporada. Además la noticia fue ideal tras la derrota del Sevilla contra el Athletic Club, que terminó relegando al equipo nervionense.

Lo que se viene

El próximo sábado, el Barça recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Si los azulgranas consiguen ganar, adelantarán al Atlético y tendrían que esperar un error del Real Madrid para depender de ellos mismos. En esa misma jornada, el cuadro merengue se enfrentan al Sevilla, que también sueña con el título, y lo ven como una oportunidad ideal para subir a la cima de la tabla y estar en una posición en la que puedan ganar su decimoprimera liga en los últimos 16 años.

