Leo Messi se pronuncia sobre un gran problema del fútbol ¿qué dijo?

En Europa, varias ligas y jugadores se han unido para poder establecer su posición sobre el abuso y discriminación online. Esto también es una manera para presionar a Twitter, Instagram y Facebook para que establecan mejores polizas sobre los abusos racistas en sus plataformas.

Estas cosas se han vuelto cotidianas en las que se informan casos de jugadores profesionales atacados.Este tema ha sido causa de un cierre de cuentas en redes para concientizar a los usuarios del tema.

A esta lucha se unió Leo Messi, quien quiere usar su influencia en estas plataformas para ayudar el avance de este movimiento.

El capitán del Barcelona tomó este momento en el cual justo coincidía con la llegada de su cuenta de Instagram a los 200 millones de seguidores.

En su mensaje extendido, Messi resaltó que ninguna persona merece ser maltratada ni insultada, algo que en el último tiempo se volvió habitual dentro del mundo de las redes sociales.

Este movimiento en el cual varias entidades han decidio boicotear y no publicar en redes sociales hasta el martes. Esto surgió en el Reino Unido como método de protestar este trato que reciben varios jugadores en la Premier League.

Canales de televisión, páginas web y hasta equipos de otros países se han unido en solidaridad por esto. Hasta la misma UEFA ha hecho los mismo con este objetivo en mente.

UEFA will join a coalition of English footballing stakeholders by staying silent across its social media platforms this weekend.

The aim of the boycott is to show solidarity in the fight against online abuse. It will run from 16:00 CEST on Friday to 23:59 CEST on Monday.

— UEFA (@UEFA) April 29, 2021