¿Cómo dejó el Barcelona al Valencia tras su victoria en Mestalla?

El Barcelona se mantiene en la lucha por su undécimo titulo liguero en las últimas 16 temporadas al remontar un partido muy difícil ante del Valencia. Pero con los goles de Leo Messi y Antoine Griezmann, el cuadro culé pudo superar an un rival que le complicó mucho la vida por el lado defensivo.

El 2-3 que sufrió el equipo Ché en su propio feudo fue lo último que pudo aguantar Javi Gracia en el banquillo. El lunes, la dirigencia del Valencia anunció que habían destituido al técnico oriundo de Pamplona tras esta última racha de seis partidos sin ganar y se encuentran en el decimocuarto puesto con 36 puntos, a seis puntos de puestos de descenso. En estos seis partidos apenas pudo conseguir tres de puntos de 18 que estaban en disputa.

El equipo hizo el anuncio oficial el lunes a través de un comunicado oficial.

Comunicado Oficial de Valencia

El Valencia CF ha comunicado este lunes a Javi Gracia su destitución como entrenador del primer equipo. El Club quiere agradecerle públicamente su trabajo y dedicación durante estos meses al frente del banquillo y le desea los mejores éxitos de cara al futuro. Salvador González ‘Voro’ pasará a dirigir el primer equipo de modo provisional.

El razonamiento por el cual sacaron a Gracia y traen al bombero institucional de siempre es para poder darle una extra motivación al equipo ya que quieren conseguir los puntos necesario para la permanencia.

De acuerdo al diario Super Deporte, el plantel valenciano fue informado del cese de su técnico en el vestuario previo al entrenamiento del lunes, del cual dirigió Voro.

Esto sorprendió al plantel ya que faltaban cuatro fechas para terminar la temporada y el Valencia solamente necesitaba al menos cuatro puntos para salvarse de cualquier posibilidad de descenso.

La carrera inédita por el título

En la actualidad hay cuatro equipos en la pelea por el título de liga. Así que cualquier traspié por parte de estos equipos comprometerían sus opciones en las últimas cuatro fechas.

Barcelona ahora tiene el partido más importante de la temporada este fin de semana cuando enfrente al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Este partido es, probablemente el que defina las aspiraciones de los dos equipos en esta temporada. Un empate tampoco ayudará ya que si el Real Madrid gana, ellos llegarián a ser los líderes de la tabla gracias al desempate que tienen con el equipo colchonero. Una victoria del Sevilla y con un empate los colocaría a un punto del Atleti y empatados con el Barça y el Madrid.

