Lebron y Giannis son las grandes figuras del equipo de la temporada

Después de muchos debates y una serie de votación, las selecciones ya son oficiales los equipos All-NBA de la temporada 2019-2020. La liga decidió selecciona a los 15 mejores jugadores del actual certamen conformando tres quintetos ideales.

En el primer equipo de la NBA se destaca la elección, de manera unánime, de dos de integrantes. El griego Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks y el ala-pivot de Los Angeles Lakers LeBron James. Los dos fueron las grandes figuras de sus respectivos equipos esta temporada y son los principales candidatos al premio de Jugador Más Valioso del certamen.

Giannis tuvo su mejor temporada en su carrera en tema de estadísticas al promediar 29.5 puntos, 13.6 rebotes y 5.6 asistencias por partido. Desafortunadamente, su equipo terminó eliminado en la segunda ronda cuando perdieron contra el Miami Heat.

Best Of Giannis Antetokounmpo | 2019-20 NBA SeasonCheck out the best of Giannis Antetokounmpo 2019-20 season so far! Subscribe to the NBA: https://on.nba.com/2JX5gSN Full Game Highlights Playlist: https://on.nba.com/2rjGMge For news, stories, highlights and more, go to our official website at https://nba_webonly.app.link/nbasite Get NBA LEAGUE PASS: https://nba.app.link/nbaleaguepass5 2020-03-24T10:00:32Z

Lebron sigue en la carrera por el cuarto título de su carrera. Esta temporada, él ha sido el líder en asistencias en la NBA. Además a sus 35 años de edad busca ser, al lado de Karl Malone, el ganador del Jugador Más Valioso de la temporada.

La estrella de los Lakers promedió 26.6. puntos, 10.3 rebotes y 8.8 asistencias por partido.

Best Of LeBron James | 2019-20 NBA SeasonCheck out the best of LeBron James from the 2019-20 season so far! Subscribe to the NBA: https://on.nba.com/2JX5gSN Full Game Highlights Playlist: https://on.nba.com/2rjGMge For news, stories, highlights and more, go to our official website at https://nba_webonly.app.link/nbasite Get NBA LEAGUE PASS: https://nba.app.link/nbaleaguepass5 2020-03-24T13:00:09Z

Completan este quinteto estelar el escolta James Harden (Houston Rockets), el también ala-pivot Anthony Davis (Los Angeles Lakers), y la gran sorpresa: el base esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), que consigue este logro apenas en su segundo año en la NBA después de llegar Del Real Madrid.

El segundo equipo

Por su parte, el segundo equipo All-NBA de la temporada está compuesto por el alero Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), el pivot serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets), el base Damian Lillard (Portland Trail Blazers) y el ala-pivot Pascal Siakam (Toronto Raptors).

Leonard terminó una temporada de manera decepcionante con Los Angeles Clippers al perder una serie en siete partidos tras haber estado ganando 3-1. Mientras tanto, el serbio Jokic fue la figura de los Nuggets en esa serie que terminó llevando a su equipo a la final de conferencia.

El tercer equipo

Finalmente, el tercer equipo All-NBA quedó conformado por el alero Jayson Tatum (Boston Celtics), el francés Rudy Gobert (Utah Jazz), el alero Jimmy Butler (Miami Heat), el base Ben Simmons (Philadelphia 76ers) y el base Russell Westbrook (Houston Rockets).

Rudy Gobert había sido el villano de la película antes del parate causado por el coronavirus, pero pudo revertir eso y ser la figura del Utah Jazz. Mientras que Butler se convirtió en el líder del Miami Heat que fue el equipo que tuvo el cambio más importante del año. Miami no llegó a la temporada pasada pero este año llegó a la final de conferencia contra los Boston Celtics.

Sigue a AhoraMismo en Instagram