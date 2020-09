Giannis causa revuelo al no seguir más a compañeros en Instagram

Hoy día los atletas no le “gritan a los cuatro vientos“ que quieren irse or quieren algún cambio. Ellos ahora usan otros métodos, y algunos son un poco más sutiles que otros. Pero a veces en esa sutileza, sale siendo un grito fuerte.

Comenzó una postemporada llena de especulaciones para los Milwaukee Bucks después de ser eliminados de manera prematura contra el Miami Heat. Se habla ahora que el griego comenzará a buscar nuevos retos en el futuro y que sus días con su actual franquicia están contadas ya que él sera un agente libre restringido el próximo verano.

El sábado el jugador de 25 pareció haber sacado a todos sus compañeros y al equipo de su lista de cuentas de Instagram que sigue. Esto causó un revuelo impresionante en el mundo de la NBA.

Individuos vieron que la cantidad de cuentas que sigue el ala-pívot se había reducido a solamente nueve persons, entre ellos se encuentran sus tres hermanos y su madre.

Giannis just unfollowed all of his teammates on instagram, and the Bucks. We’re in the endgame. pic.twitter.com/tUP5T1sdiC — Bobby ❄️ (@IceBobbyy) September 12, 2020

Antetokounmpo fue muy claro al final de la temporads que no iba a forzar una posible salida de Milwaukee. Pero sus acciones comienzan indican el opuesto total y que lo que dijo era solamente para apaciguar a los fanáticos y a los medios de comunicación que le había preguntando al respecto durante gran parte de la temporada.

Temporada regular vs. postemporada

El jugador de los Bucks recién ganó el premio como mejor jugador defensivo de la liga y muy probablemente será el más valioso de la liga por segunda ocasión consecutiva, pero su selección reabrirá un debate sobre cuándo se debe votar al mejor jugador de la temporada. Sus números de temporada regular no dejan dudas sobre su merecimiento, pero cuando llega a la postemporada, muchos tienen sus dudas si sigue siendo digno si se analiza la actuación de alguien como Lebron James entre otros durante los playoffs.

Giannis unfollowed all of his teammates…..Miami szn? pic.twitter.com/66RhsFt4DM — mink flow (@currypiston) September 12, 2020

Muchos comenzaron a especular que el jugador de 25 años decidió hacer esto después de una reunión que tuvo con la dirigencia del equipo sobre la visión del futuro. De acuerdo a Yahoo! Sports, habló con el copropietario del equipo Marc Lasry y basado en lo que ocurrió, no terminó muy satisfecho.

Sin embargo, Milwaukee no tiene ningún deseo de dejar ir a Giannis en este último año de contrato. Pero si el jugador ya no quiere quedarse otro año más, sería mejor considerar algunas ofertas que pueden tener equipos como los Lakers o hasta los New Orleans Pelicans.

Los Lakers parecen estar como uno de los equipos perfilados para poder conseguir al griego como también lo está el Miami Heat. Este últimos tiene mucho deseo de tenerlo en sus filas y poder crear otro “Big Three” al lado de Bam Adebayo y Jimmy Butler ya que buscan emular la época de Lebron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. El éxito que ha tenido Miami al regresar a la final de conferencia del este por primera vez en siete temporadas es un atractivo definitivo para el jugador.

Esta novela recién comienza.

